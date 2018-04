Carmelo Anthony vs. Bankrolle: "Habe noch jede Menge im Tank"

NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 7) NBA Jazz @ Rockets (Spiel 1)

Carmelo Anthony von den Oklahoma City Thunder hat nach dem Playoff-Aus gegen die Utah Jazz klar gestellt, dass er in der Zukunft nicht von der Bank kommen möchte. Der Forward ist der Meinung, dass er weiterhin zu gut für eine solche Rolle sei.

"Ich werde mich nicht opfern, um von der Bank zu kommen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte", erklärte Anthony nach Spiel 6 gegen die Utah Jazz. "Ich glaube nicht, dass ich in einer solchen Rolle effektiv sein kann."

Die gleiche Frage kam bereits bei Melos Ankunft in Oklahoma City auf, damals reagierte er sehr verwundert. "Ich von der Bank?", reagierte Melo verdutzt, um sich in der Folge an Mitspieler Paul George zu wenden: "Hey P, sie wollen, dass ich von der Bank komme."

Noch steht allerdings nicht fest, ob Anthony auch in der kommenden Sasion für die Thunder auflaufen wird. Melo kann im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen, hat jedoch für die kommende Spielzeit eine Spieleroption in Höhe von 28 Millionen Dollar.

Melo hat weiter einiges im Tank

Eine Entscheidung darüber hat der 34-Jährige aber noch nicht getroffen. "Ich muss nun herausfinden, was ich den Rest meiner Karriere machen möchte, welche Rolle ich akzeptieren möchte", führte Anthony aus.

"Jeder weiß, dass ich viel geopfert habe. Ich bin alleine ohne meine Familie hier hergezogen, habe mich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ich weiß aber, dass ich noch jede Menge im Tank habe und dem Basketball einiges geben kann."

Allerdings hatte Anthony bereits deutlich bessere Spielzeiten. Für die Thunder legte Melo im Schnitt 16,2 Punkte bei einer Feldwurfquote von 40,4 Prozent auf - schlechter war der Forward in beiden Kategorien noch nie in seiner Karriere.