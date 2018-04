Jazz-Rookie Donovan Mitchell im Interview: "Hatte Glück, später gepickt zu werden"

NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

Donovan Mitchell spielt bei den Utah Jazz eine beeindruckende Saison und gilt als Kandidat auf den Rookie of the Year-Award. Ein Gespräch über Jazz-Legenden und seine Debüt-Saison. Mehr Basketball-News findet ihr auf basketball.de.

Mitchell sprach zudem über sein Ziel, die Playoffs zu erreichen. Utah könnte in der Nacht auf Montag mit einem Sieg gegen die Los Angeles Lakers (um 0 Uhr im LIVESTREAM auf SPOX) einen ganz wichtigen Schritt dafür machen.

basketball.de: Donovan, können Sie uns verraten, was die Ex-Utah-Spieler John Stockton, Karl Malone und Mark Eaton sowie Ex-Trainer Jerry Sloan gemeinsam haben?

Donovan Mitchell: Ich kann mir schon vorstellen, auf was Sie hinauswollen. (lacht) Sie meinen das Foto, das wir vor ein paar Tagen gemacht haben?

basketball.de: Ganz genau. Ende März waren die vier Jazz-Legenden zu Besuch beim Jazz-Heimspiel gegen die Atlanta Hawks. Hinterher twitterte Eaton ein Bild von Ihnen ...

Mitchell: Mit diesen Persönlichkeiten zusammen auf einem Foto zu sein, ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß, wie viel sie für diesen Klub bedeuten - dass sie für die erfolgreichste Zeit unserer Franchise-Geschichte stehen. John und Karl wurde sogar die Ehre zuteil, dass man vor unserer Arena Statuen von ihnen aufgestellt hat.

basketball.de: Wie häufig kommt es vor, dass man ehemalige Spieler oder Trainer trifft?

Mitchell: Jerry und Mark kannte ich schon vorher persönlich, weil sie öfters bei unseren Heimspielen zu Besuch sind. Doch mit John und Karl habe ich das erste Mal sprechen können.

basketball.de: Was haben Ihnen der "Mailman" Malone und Assist-König Stockton ins Ohr geflüstert?

Mitchell: Sie sagten mir, dass sie meinen Weg genau beobachten und mich gerne spielen sehen. Momentan bekomme ich das von vielen Menschen zu hören. Doch diese Worte von Legenden wie John und Karl zu hören, ist etwas ganz Spezielles.

basketball.de: Sie haben aber auch allen Grund für ihre lobenden Worte: Als NBA-Rookie sind Sie Anführer und mit Abstand Topscorer (20,3 Punkte pro Spiel) Ihres Teams!

Mitchell: Ich kann es bislang selbst kaum glauben, wie sich diese Spielzeit für mich entwickelt hat. Nach dem Saisonende brauche ich den einen oder anderen Monat Zeit, um zu reflektieren und es wirklich zu realisieren, was mit mir geschehen ist. Derzeit versuche ich, den vollen Fokus zu behalten, um den Endspurt der regulären Saison erfolgreich zu bestreiten.

basketball.de: Die Jazz haben Sie vor dieser Saison an 13. Stelle in der Draft ausgewählt. Denken Sie manchmal daran, wie viele Mannschaften Sie dadurch verpasst haben? Wollen Sie es diesen Teams vielleicht sogar besonders zeigen, was Sie drauf haben?

Mitchell: Nicht wirklich. Wenn ich mir über all diese zwölf Teams Gedanken machen würde, dann wäre ich viel zu lange beschäftigt. (lacht) Ich weiß aber genau, dass ich hier in einer außergewöhnlichen Situation bin. Viele klasse Rookies beginnen ihre Karriere bei einem Team, das weit unten in der Tabelle steht. Ich hatte dagegen das Glück, erst später gepickt zu werden und dadurch bei einer richtig talentierten Mannschaft zu landen.

Die Statistiken von Donovan Mitchell

Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 76 33,4 20,4 3,7 3,6 43,7 33,8

basketball.de: Was wollen Sie mit den Jazz erreichen?

Mitchell: Um es kurz und knapp zu formulieren: die Playoffs und mehr! Sowohl in dieser Saison als auch in der Zukunft.

basketball.de: Momentan stehen die Chancen gut, dass es mit einem Playoff-Platz klappt ...

Mitchell: Das stimmt, aber wir brauchen noch den einen oder anderen Sieg, um sicher dabei zu sein. Und das wird nicht einfach. Denn ich muss gestehen, dass ich schon spüre, dass die Anspannung und die Gefühlslage jetzt anders sind als noch zu Beginn der Saison.

basketball.de: Können Sie das konkretisieren?

Mitchell: Du weißt, dass jetzt jeder einzelne Ballbesitz den weiteren Saisonverlauf beeinflussen kann. Weil ich das als Rookie zum ersten Mal erlebe, ist die momentane Phase extrem aufregend.