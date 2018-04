NBA Playoffs Livestream: Wo kann ich die Rockets gegen die Jazz live sehen?

NBA Bucks @ Celtics (Spiel 7)

Die erste Runde der NBA Playoffs sind fast vorbei. Die Houston Rockets und die Utah Jazz stehen sogar schon in der zweiten Runde und treffen am Sonntag bereits erstmals aufeinander. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zu Spiel 1 und zum Livestream.

Um 21.30 Uhr beginnt die Serie zwischen den Houston Rockets und den Utah Jazz. Die topgesetzten Rockets hatten zuvor in der ersten Runde wenig Probleme mit den Minnesota Timberwolves und setzten sich locker mit 4-1 durch. Die Jazz spielten dagegen eine enge Serie gegen die Oklahoma City Thunder, in der man mit 4-2 die Oberhand behalten konnte.

In der Regular Season trafen die beiden Team viermal aufeinander, in allen vier Spielen waren die Rockets siegreich. Rockets-Coach Mike D'Antoni kann dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Luc Mbah a Moute wird zu Beginn der Serie mit einer Schulterverletzung fehlen. Der Kameruner könnte aber bald zurückkehren. Die Jazz sorgen sich dagegen um Ricky Rubio, der Spanier musste in Spiel sechs gegen OKC früh mit Oberschenkelproblemen aus der Partie und wird nun zeitnah untersucht.

Wo und wann spielen die Rockets gegen die Jazz?

Partie Houston Rockets - Utah Jazz, Spiel 1 Datum So., 29. April 2018 Uhrzeit 21.30 Uhr Ort Toyota Center, Houston

Wo gibt es die Rockets gegen die Jazz im Livestream?

Die Partie wird bei SPOX kostenlos im Livestream gezeigt. Außerdem überträgt auch die Streaming-Plattform DAZN dieses Spiel. Bereits zuvor zeigt DAZN Spiel sieben zwischen den Cleveland Cavaliers und den Indiana Pacers. Das komplette NBA-Programm von SPOX und DAZN findet ihr hier.

Was ist DAZN?

DAZN wird häufig auch als das "Netflix des Sports" bezeichnet. Neben Spielen aus der NBA bietet der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele aus allen anderen US-Profiligen (NHL, NFL und MLB) an.

Zusätzlich zum US-Sport zeigt DAZN auch die Schmankerl des europäischen Spitzenfußballs mit Live-Spielen aus der Premier League, Serie A, Primera Divison und Ligue 1. Für die Fans der deutschen Bundesliga gibt es zudem die Highlights und alle Tore schon 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Das ganze Programm kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden. Zuvor kann das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat getestet werden. Es besteht zudem keine langfristige Bindung, das Angebot ist nach jedem Monat kündbar.

Der Kader der Houston Rockets

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Chris Paul James Harden Trevor Ariza P.J. Tucker Clint Capela Eric Gordon Gerald Green Luc Mbah a Moute Ryan Anderson Nene Hilaro Markel Brown R.J. Hunter Joe Johnson Chinanu Onuaku Tarik Black Tim Quarterman Zhou Qi

Der Kader der Utah Jazz