Playoffs, Bucks vs. Celtics: Giannis im Kampf gegen die NBA-Historie

NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 6)

Die Milwaukee Bucks haben gegen die Celtics Spiel 7 erzwungen - dank Giannis Antetokounmpo. Kann er mit einer weiteren Glanzleistung das Gesetz der Serie brechen?

"Die Milwaukee Bucks haben den mit Abstand besten Spieler der Serie" - dieses Argument war für viele Fans Grund genug, vor der Serie auf die Bucks als Favoriten gegen das Lazarett der Boston Celtics zu tippen.

Dass der Greek Freak ein Spiel mehr oder weniger im Alleingang entscheiden kann und seinem Name alle Ehre macht, wenn er mit dem Tempo und den Schritten einer Gazelle in Richtung gegnerischen Korb zieht, hat er in Spiel 6 mal wieder bewiesen. Mehrmals drohte das Momentum der Partie in Richtung der Celtics zu kippen, doch dann setzte Antetokounmpo einfach wieder stur zum Alleingang an und machte mit 12 Punkten in den letzten 12 Minuten den Deckel auf die Partie.

Der beste Spieler der Serie genießt selbstverständlich die volle Aufmerksamkeit von Brad Stevens und seinen zahlreichen Edel-Verteidigern. "Antetokounmpo verteidigen ist kein Job für einen Mann - wir werden alles auf ihn schmeißen, was wir haben", erklärte Stevens vor der Serie und versprach damit nicht zu viel. Boston stellte während der Regular Season die beste Defensive der Liga und versteht es wie wohl kaum eine andere Mannschaft, in ihrem alles-switchenden System jemanden wie Giannis unter Druck zu setzten, ohne dabei zu viele einfache Möglichkeiten für seine Mitspieler zuzulassen.

Diese defensiven Qualitäten und der Fakt, dass die Bucks hinter der Dreierlinie zu den harmlosesten Teams der Liga gehören, sorgen häufig dafür, dass Giannis vor einer Celtics-Wand steht und jede Nuance seines Talents ausschöpfen muss, um sich dagegen durchzusetzen. Mit 26,3 Punkten, 9,7 Rebounds und 6,5 Assist dominiert der erst 23-jährige Grieche die Serie - dennoch stand er in der Kritik, als er in Spiel 5 zu sehr abtauchte.

Antetokounmpos Statistiken in der Serie gegen die Celtics

Spiel Minuten Punkte Feldwurfquote Assists Rebounds Turnovers 1 46 35 11/21 7 13 4 2 43 30 13/17 8 9 3 3 27 19 8/13 6 5 2 4 40 27 12/20 5 7 4 5 41 16 5/10 9 10 2 6 41 31 13/23 4 14 0

Während der Niederlage in Spiel 5 nahm sich Giannis lediglich 10 Field-Goal-Versuche heraus und blieb mit 16 Punkten unerwartet blass. "Ich nehme das auf meine Kappe", kommentierte er nach dem Spiel, erklärte aber, dass seine Passivität eigentlich nur der Versuch war, auf die "richtige Art und Weise" zu spielen.

Was die Celtics gegen Antetokounmpo nämlich mit Kusshand zulassen, ist jede Form eines Sprungwurfes. Giannis hat in den letzten Jahren und Monaten akribisch an dem gearbeitet, was ihn davon abhäl,t jetzt schon der vielleicht beste Spieler der Liga zu sein. Die harte Arbeit trägt bisher aber nur bedingt Früchte: 33,3 Prozent seiner Sprungwürfe traf Antetokounmpo während der Regular-Season - eine ernüchternde Statistik, die natürlich jedem Trainer der Liga vor dem Matchup mit den Bucks bewusst ist.

Giannis Antetokounmpo: Das richtige Maß an Aggressivität

In den bisherigen Playoffs sieht seine Quote mit 45,5 Prozent eigentlich vielversprechend aus, so richtig wohl fühlt er sich mit dieser Art von Würfen aber nach wie vor nicht. "Ich hatte viele offene Würfe in Spiel 5 - aber es waren nicht meine Würfe", rechtfertigte Antetokounmpo seine fehlende Aggressivität, fügte aber auch direkt hinzu, dass man ihn in Spiel 6 deutlich aggressiver sehen werde.

Dem Versprechen folgten Taten. Nach nur zwei Drives und einem Wurfversuch aus der Transition in Spiel 5, zeigte er sich vor heimischem Publikum wieder wesentlich selbstbewusster und furchtloser. Eine ähnliche Einstellung wird Giannis also wohl auch im alles entscheidenden Spiel 7 in Boston an den Tag legen. Allerding haben die letzten beiden Wochen auch mal wieder bewiesen, dass eine absolute Glanzleistung Antetokounmpos nicht zwangsläufig im Zusammenhang mit einem Bucks-Erfolg steht.

Milwaukee Bucks: Ein überragendes Duo - und sonst?

Bucks-Fans würden beim Verteidigen ihres Stars wahrscheinlich gerne behaupten, dass Giannis zu wenig Unterstützung bekommt - aber zumindest ein Teamkollege spielt auf einem überragenden Niveau.

Khris Middleton spielt aktuell wahrscheinlich den besten Ball seiner Karriere. Dass der 26-jährige Swingman neben seinen Qualitäten als Verteidiger und Ballverteiler auch starke Ansätze als Scorer zeigt, konnte man auch schon während der Regular Season sehen - allerding spielte Middleton in den ersten sechs Spielen mit einer Konstanz, die man so von ihm noch nie gesehen hat. Tatsächlich besitzen die Bucks mit Antetokounmpo und Middleton unter allen Spielern, die in den Playoffs bisher mindestens 90 Würfe aus dem Feld genommen haben, die mit Abstand besten beiden Spieler, was die Feldwurfquote betrifft.

"Khris spielt großartig", sagte Antetokoumpo und stellte fest: "Es ist toll, jemanden neben sich zu haben, der eine starke Serie spielt." Jaylen Brown, der Middleton während der Serie verteidigen durfte, lobte simpel: "Er ist ein Killer."

"Wie kann diese Kombination der beiden nicht gegen offensiv stark limitierte und dezimierte Celtics reichen" - fragen sich Bucks-Fans zurecht. Die Antwort ist denkbar simpel: Abseits der beiden Bucks-Topscorer gab es bisher wenig an sportlicher Konstanz und in letzter Konsequenz auch Qualität zu vermelden.

Jabari Parker schmollte zwischenzeitlich wegen seiner zu kleinen Rolle, Eric Bledsoe führte einen Kleinkrieg gegen Terry Rozier, die Point Guards Brogdon und Dellavedova kamen gerade erst von Verletzungen zurück, Jason Terry ist 40 Jahre alt und Tony Snell befindet sich in einem tiefen Wurfloch. Dazu gesellte sich dann auch noch zweifelhafte Taktik und Unsicherheit auf Seiten von Interimscoach Joe Prunty.

25-Punkte-Comeback der Thunder: Die größten Aufholjagden der Playoff-Geschichte © getty 1/14 Die Thunder mussten Spiel 6 gegen die Jazz gewinnen - doch im dritten Viertel lagen sie mit 25 Punkten zurück. Dank einer Monster-Performance von Westbrook bogen sie das Ding aber noch um. SPOX blickt auf die größten Comebacks der Playoff-Geschichte. © getty 2/14 1948 Finals, Game 2: Zur Pause führten die heimischen Philadelphia Warriors bereits mit 21 Punkten – aber Baltimore kam zurück und siegte mit 66:63. So viele Punkte gibt es heutzutage in einer Halbzeit. © getty 3/14 1986 1. Runde, Game 1: Die 76ers führten 3:49 Minuten vor Schluss gegen Washington mit 94:77. Dann stellten sie aber das Scoring ein. Dudley Bradley gewann das Spiel mit einem Dreier mit der Sirene (95:94)! © getty 4/14 1995 Finals, Game 1: Nach 20-Punkte-Rückstand ballerte Kenny Smith die Rockets mit sieben Dreiern noch in die Overtime. Dort übernahm Hakeem Olajuwon, während Orlandos Nick Anderson vier Freiwürfe in der letzten Minute vergab. © getty 5/14 1994 WCSF, Game 2: Zehn Minuten vor Schluss führten die Rockets mit 20 Punkten, gegen die Suns reichte das aber nicht. Nur 8 Punkte gelangen Houston im letzten Viertel, Danny Ainge schickte das Spiel per Dreier in die OT, wo Phoenix locker gewann. © getty 6/14 2011 1. Runde, Game 4: Brandon Roys letzter Streich! Der Guard führte ein 23-Punkte-Comeback seiner Blazers an und gewann das letzte Viertel mit 18:15 im Alleingang gegen den späteren Champion aus Dallas. © getty 7/14 2008 Finals, Game 4: Kobes Lakers führten in Hälfte eins mit bis zu 24 Punkten, aber die Celtics stürmten zurück. Ein Layup von Ray Allen entschied das Spiel, wenige Tage später feierte Boston den Titel. © getty 8/14 2002 WCF, Game 4: Auch die Kings waren schon mit 24 Zählern vorne, bevor Shaq und Kobe ein Comeback initiierten. Den Dagger lieferte dann jedoch Robert Horry, nachdem Kings-Center Vlade Divac ihn versehentlich angespielt hatte. © getty 9/14 2012 WCSF, Game 3: Nach 24-Punkte-Rückstand gegen die Clippers drehte Tim Duncan noch einmal die Uhr zurück. 19 Punkte machte er alleine im dritten Viertel und brachte den Spurs ihre 3-0-Führung. © getty 10/14 2017 WCF, Game 1: Die Spurs-Führung betrug schon 25 Punkte, bei Kawhis Verletzung waren es immer noch 23 – aber es reichte nicht. Ein 18:0-Run im dritten Viertel hauchte den Dubs Leben ein, im letzten Viertel brachte Curry den Sieg nach Hause. © getty 11/14 2002 ECSF, Game 3: Die Nets gingen mit einer 21-Punkte-Führung ins letzte Viertel, vorher waren es schon 26 gewesen. Doch dann kam Paul Pierce – 19 Punkte markierte The Truth im letzten, Boston gewann den Durchgang mit 41:16. © getty 12/14 2017 1. Runde, Game 3: Cleeeveland, this is for you! Die Pacers führten zur Pause mit 25, aber LeBron James wollte nicht klein beigeben. Mit einer monströsen zweiten Hälfte führte er das größte Pausen-Defizit-Comeback der Playoff-Geschichte an © getty 13/14 2012 1. Runde, Game 1: 27 Punkte lagen die Clippers bereits hinten, dann kamen Chris Paul und (Trommelwirbel) Nick Young! Swaggy P steuerte unter anderem drei Dreier bei einem 26:1-Run (!) im letzten Viertel hin. CP3 beendete das Spiel mit Freiwürfen. © getty 14/14 1989 WCSF, Game 4: Die Lakers erzielten im ersten Viertel nur 12 Punkte und gingen mehrfach mit 29 in Rückstand. James Worthy wollte aber kein fünftes Spiel mehr – also führte er mit 33 Zählern das Comeback an und machte den Sweep der Sonics perfekt.

Es könnte doch so einfach sein

Während der ersten Spiele herrschte in der Welt der NBA-Experten völliges Unverständnis, warum Prunty nicht häufiger auf das offensichtlich beste Lineup der Bucks setzte - nämlich Antetokounmpo (auf der Fünf) mit vier Shootern um ihn herum. Giannis kann selbstverständlich nicht jede seiner Minuten als Center spielen und deswegen wurden John Henson, Thon Maker und Tyler Zeller auch gebraucht - dennoch bekamen alle Genannten vor allem in den entscheidenden Phasen der Partien zu viel Einsatzzeit.

Maker stellt eine gewisse Ausnahme dar, da er in Spielen 3 und 4 bewies, dass er als Schütze und Floor-Stretcher wertvoll sein kann - was feststeht, ist aber, dass das Crunchtime-Lineup der Bucks aus Bledsoe, Middleton, Antetokounmpo und einer Kombination aus dem Spielerpool Parker, Brogdon, Dellavedova und Snell bestehen sollte.

Celtics vs. Bucks: Unbesiegbarer Heimvorteil?

Ganz simpel betrachtet, stehen die Vorzeichen nun nicht sonderlich gut für die Bucks. In den bisherigen sechs Spielen der Serie setzte sich stets die Heimmannschaft durch. Im historischen Vergleich spricht ebenfalls viel dafür, dass Boston siegreich in die zweite Runde wandern wird. Das Game 7 wird das 127. in der Geschichte der Liga sein - bisher setzte sich nur 25-mal die Gästemannschaft durch.

Einzig Giannis wird diese Statistik im Namen der Bucks zugunsten der Gästemannschaften korrigieren können.