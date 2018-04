NBA Playoffs: Alle Serien, Matchups, TV, Kalender, Termine

NBA NBA Playoffs

Der letzte Spieltag der Regular Season brachte die Entscheidung, die Playoff-Serien stehen fest. Wann spielt wer gegen wen? Hier gibt es die Übersicht.

Eastern Conference

(1) Toronto Raptors vs. (8) Washington Wizards

(2) Boston Celitcs vs. (7) Milwaukee Bucks

(3) Philaldelphia 76ers vs. (6) Miami Heat

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Indiana Pacers

Western Conference

(1) Houston Rockets vs. (8) Minnesota Timberwolves

(2) Golden State Warriors vs. (7) San Antonio Spurs

(3) Portland Trail Blazers vs. (6) New Orleans Pelicans

(4) Oklahoma City Thunder vs. (5) Utah Jazz

Wo kann ich die NBA Playoffs live sehen?

Wie schon in der vergangenen Saison könnt ihr auf DAZN alle Spiele ab den Conference Finals der NBA Playoffs live verfolgen. Der Streamindienst übertrug bereits während der Regular Season bereits jeden Tag mindestens eine Partie live, in den ersten beiden Runden der Postseason wird dies ebenfalls der Fall sein.

DAZN hat außerdem die zeitgleich stattfindenden NHL Playoffs im Programm. Auch Fans der MLB und NFL kommen hier auf ihre Kosten.

Des Weiteren zeigt DAZN Spitzenfußball aus den europäischen Topligen der Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Wie sieht der Modus der NBA Playoffs aus?

Sowohl im Osten als auch im Westen kommen die acht Teams mit der besten Bilanz in die Playoffs. In der ersten Runde trifft dann der Erste der Conference auf den Achten, der Zweiten auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften.

Jede Runde wird im Modus Best-of-seven ausgetragen. Das heißt, dass das Team, welches zuerst vier Spiele für sich entscheiden kann, eine Runde weiter kommt. Das Team mit der besseren Bilanz aus der Regular Season, hat in der Serie Heimvorteil. Das, auf jeden Fall entscheidende, siebte Spiel würde also in ihrer Halle ausgetragen werden.

Wann beginnen die NBA Finals?

Egal, wie viele Spiele die Final-Teams brauchen, um in die Finals zu kommen, der Termin steht sicher fest: Am 31. Mai startet die Serie um die Meisterschaft in der NBA.

Die Playoff-Termine im Überblick

Runde Frühstmöglicher Starttermin Spätmöglichster Starttermin Runde 1 14.4. 14.4. Conference Semifinals 28./29.4. 30.4./1.5. Conference Finals 13./14.5. 15./16.5. NBA Finals 31.5. 31.5.

Die NBA Finals enden spätestens am 16. Juni mit Spiel 7 der Serie.