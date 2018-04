NBA Playoff Preview, Raptors vs. Wizards: Der Norden schlägt zurück

NBA Spurs @ Warriors NBA NBA Playoffs NBA Pacers @ Cavaliers

In der ersten Runde der NBA Playoffs treffen die Toronto Raptors auf die Washington Wizards. Hier erfahrt ihr, wie die Ausgangslage vor dem Matchup ist und was die Teams richtig machen müssen, um weiterzukommen.

Toronto Raptors vs. Washington Wizards: Die Ausgangslage

Die Toronto Raptors kommen mit breiter Brust in die Playoffs. Die Kanadier sind nicht nur der Top Seed im Osten, sondern legten mit einem Record von 59-23 auch die beste Saison der Franchise-Geschichte hin. Fast über die gesamte Saison hinweg stellten die Raptors eine der besten Defensiven sowie Offensiven der Liga.

Angeführt von ihrem Superstar DeMar DeRozan und ihrer starken Bank (Net-Rating von 8,1 - Bestwert der NBA), haben die Raptors diese Saison schon vielen Gegnern das Fürchten gelehrt. Die direkten Gegner Indiana und Philadelphia schickte Toronto insgesamt mit 3-1 nach Hause, die Topseeds des Westens (Houston und Portland) bekamen sogar einen Sweep. Die Serie gegen Washington steht derzeit bei 2-2.

Die neue Spielweise von Coach Dwane Casey macht die Kanadier in der Offensive deutlich flexibler und schwerer auszurechnen. Die erfahrenen Stars DeRozan, Lowry und Ibaka geben der Truppe Rückgrat und die jungen, hungrigen Spieler kämpfen untereinander um möglichst viel Spielzeit. Optimale Voraussetzungen für The 6ix, um einen langen Playoff-Run zu starten. Dementsprechend hoch sind aber auch wieder die Erwartungen im stolzen Norden.

Eine ganz andere Ausgangslage zeigt sich in Washington. Die Wizards spielen keine besonders geniale Saison. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass Franchise-Player John Wall aufgrund einer Operation viele Spiele verpasste. Hinzu kommen aber auch die fehlende Konstanz, unnötige Niederlagen gegen Underdogs, schlechte Stimmung bei Team-Meetings, kryptische Tweets von Marcin Gortat und ein Record von 7-13 seit Anfang März.

Aber das Schöne an den Playoffs ist ja, dass die Karten noch mal ganz neu gemischt werden. John Wall zeigte mit 29 Punkten und 12 Assist gegen Boston eindrucksvoll, dass mit ihm in den Playoffs wieder zu rechnen ist. Zudem sollen auch die Ungereimtheiten zwischen dem Point Guard und Center Gortat aus der Welt geräumt sein.

Trotz einer verkorksten Saison und einem nicht-befriedigenden achten Platz, ist man in der Hauptstadt immer noch zuversichtlich. Schließlich haben die Wiz gute Playoff-Erinnerungen an die Raptors. Im einzigen Aufeinandertreffen 2015 (auch in der ersten Runde) bekam Toronto einen humorlosen Sweep verpasst.

Toronto vs. Washington: Die Ergebnisse der Regular Season

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 02.03.2018 Wizards Raptors 95 - 102 01.02.2018 Wizards Raptors 122 - 119 19.11.2017 Raptors Wizards 100 - 91 05.11.2017 Raptors Wizards 96 - 107

NBA Playoffs 2018: So gewinnen die Raptors die Serie

Das neue Spielsystem muss vor allem auch in den Playoffs funktionieren. Es ist bekannt, dass Teams in den Playoffs härter verteidigen und die Refs mehr durchgehen lassen. Das kommt den Raptors auf der einen Seite zu Gute, dass sie selbst ekelig in der Verteidigung agieren können, kann aber auf der anderen Seite auch das frische Spielsystem vor Probleme stellen. Vor allem wenn der liebgewonne Dreier (drittmeisten Versuche der Liga) nicht fällt, bekommt Toronto regelmäßig große Probleme.

Daneben muss auch die Bench ihr hohes Scoring halten. Gegen die qualitativ unterlegene Second Unit der Wizards, muss Toronto jede Sekunde ausnutzen in der Wall und Beal nicht auf dem Court stehen. Alleine schon, um ihren alternden Superstars DeRozan und Lowry die nötigen Pausen zu geben.

Der Keyfaktor ist und bleibt jedoch DeRozan. Wenn der Shooting Guard schlecht spielt, spielt auch Toronto schlecht. Andersherum aber auch dasselbe: Wenn der Shooting Guard in dieser Saison in einem Spiel ein Plus-Minus von +4 hatte, verloren die Raptors kein einziges Mal.

Der Kader der Toronto Raptors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Kyle Lowery DeMar DeRozan OG Anouby Serge Ibaka Jonas Valanciunas Fred VanVleet C.J. Miles Norman Powell Paskal Siakam Jakob Poeltl Delon Wright Malachi Richardson Nigel Hayes Lucas Nogueira

NBA Playoffs 2018: So gewinnen die Wizards die Serie

Das Spiel der Wizards steht und fällt mit John Wall. Obwohl Washington in dieser Saison gute Runs hatte während der All-Star verletzt war, machte sich in vielen Situationen die Abstinenz von Wall bemerkbar. Satoransky ist ein guter Back-Up, mehr aber auch nicht. In wichtigen Spielen brauchst du einen abgezockten Typen wie John Wall, der auch mal alleine zehn Punkte in Folge scoren kann. Ein John Wall in All-Star-Form (der seinen Jumper trifft) ist definitiv unverzichtbar für einen Wizards-Erfolg.

Auf der anderen Seite muss Washington größtmöglichen Schaden vermeiden, wenn ihre Stars auf der Bank sitzen und die Second Unit gegen die starke Bench der Raptors auf dem Court steht. Vor allem Kelly Oubre Jr. und Tomas Satoransky müssen in diesen Momenten ihren Mann stehen.

Der Kader der Washington Wizards

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center John Wall Bradley Beal Otto Porter Jr. Markieff Morris Marcin Gortat Thomas Satoransky Jodie Meeks Kelly Oubre Jr. Mike Scott Ian Mahinmi Tim Frazier Devin Robinson Jason Smith

Raptors vs. Wizards Prognose: Wer gewinnt die Serie?

Toronto ist heiß darauf ihre starke Saisonform in die Playoffs weiterzutragen und endlich mal in den Playoffs erfolgreich zu sein. Vor allem nach dem Sweep vor drei Jahren werden die Kanadier darauf brennen, diese Schmach vergessen zu machen. Mit Dwane Casey haben die Raptors zudem einen der besten Coaches an ihrer Seite, der die Cleverness mitbringt die Schwächen der kriselnden Wizards auszunutzen. Wenn nichts dramatisch schiefgeht und alles nach "God's Plan" läuft, sollten die Raptors mit den Wizards keine allzu großen Probleme haben. Prognose: Raptors ins 5.