Die NBA Awards 2017/18

Die Regular Season 2017/18 ist vorbei, es beginnt nun endlich die beste Zeit des Jahres: die NBA Playoffs! Bevor es am Wochenende (live auf DAZN) losgeht, zieht SPOX ein Saisonfazit und verteilt die wichtigsten Awards - mit Hilfe von Sporting News-Redakteur Sean Deveney.

Es gibt nicht viele Sportarten, in denen die Saison-Awards historisch so einen Stellenwert haben wie in der NBA - vor allem die Auszeichnung zum MVP bleibt für die Ewigkeit. Wer holt sich die begehrte Trophäe des Most Valuable Player? Wer war der beste Rookie der Saison, wer sollte Coach des Jahres werden? Wer war der MIP - und wer der beste Verteidiger und Sixth Man?

SPOX ging diesen Fragen nach und holte sich mit Sean Deveney einen Redakteur an die Seite, der stimmberechtigt ist. Hier geht's zum großen Multimedia-Artikel - mit Bildern, Videos und Votings für die User.