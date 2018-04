Heute NBA live: Cavs vs. Pacers und Rockets vs. Jazz heute im Livestream sehen

NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 7) NBA Jazz @ Rockets (Spiel 1)

Am Sonntagabend finden gleich zwei Spiele zur Primetime statt. Die Cleveland Cavaliers empfangen für Spiel 7 die Indiana Pacers, dazu empfangen die Houston Rockets in ihrem ersten Spiel der zweiten Runde die Utah Jazz. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partien im Livestream sehen könnt.

Game seven. Diese beiden Worte beschrieb LeBron James als die Schönsten, die es im Basketball-Sport gibt. Ganz unrecht hat der Star der Cavs dabei nicht. Die ganze Saison steht sowohl für Cleveland als auch für Indiana auf dem Spiel. Dabei haben die Pacers als Außenseiter in fremder Halle nichts zu verlieren, ein Ausscheiden der Cavs wäre dagegen eine faustdicke Überraschung.

Alle Spiele der Serie zwischen Cleveland und Indiana

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Sonntag 15. April 21.30 Uhr 1 Cleveland Indiana 80:98 Donnerstag 19. April 1 Uhr 2 Cleveland Indiana 100:97 Samstag 21. April 1 Uhr 3 Indiana Cleveland 92:90 Montag 23. April 2.30 Uhr 4 Indiana Cleveland 100:104 Donnerstag 26. April 1 Uhr 5 Cleveland Indiana 98:95 Samstag 28. April 2 Uhr 6 Indiana Cleveland 121:87 Sonntag 29. April 19 Uhr 7 Cleveland Indiana

Einen Schritt weiter sind dagegen schon Houston und Utah, die ihre Erstrundenserien gegen Minnesota (4-1) und Oklahoma City (4-2) für sich entscheiden konnten. Die Rockets gehen nach einer überragenden regulären Saison als Favorit in die Serie, allerdings sind die Jazz unglaublich gut drauf und immer für eine Überraschung gut.

Cavs vs. Pacers und Rockets vs. Jazz im Livestream sehen

Den Auftakt des Doubleheaders macht Spiel 7 in Cleveland. Wie alle Partien der NBA wird auch dieses Spiel im NBA League Pass übertragen. In Deutschland und Österreich hat sich aber auch der Streaming-Dienst DAZN die Rechte an der besten Basketball-Liga der Welt gesichert und wird das Entscheidungsspiel in Ohio in deutscher Sprache übertragen.

Ein DAZN-Zugang kostet monatlich 9,99 Euro und kann monatlich gekündigt werden. Der erste Monat ist bei einem Abonnement gebührenfrei.

Die Übertragung bei DAZN beginnt um 19 Uhr. Kommentieren wird Freddy Harder, der mit Alex Vogel auch einen Experten an seiner Seite sitzen haben wird.

Auch das Matchup zwischen den Rockets und den Jazz wird ab 21.30 Uhr von DAZN übertragen. Dazu wird auch das Online-Portal SPOX das Spiel kostenlos im Livestream streamen.

Cavs vs. Pacers: Mögliche Starting Fives

Position Cavs Pacers PG George Hill Darren Collison SG J.R. Smith Victor Oladipo SF Kyle Korver Bojan Bogdanovic PF LeBron James Thaddeus Young C Kevin Love Myles Turner

Rockets vs. Jazz: Mögliche Starting Fives