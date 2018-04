Atlanta Hawks überraschen die Boston Celtics - Pacers dürfen weiter auf Platz vier hoffen

NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

Die Boston Celtics haben etwas überraschend gegen die Atlanta Hawks verloren. Taurean Prince hält die Hawks mit überragendem Shooting im Spiel. Die Indiana Pacers erfüllen ihre Pflichtaufgabe und schielen weiter auf Platz vier im Osten.

Charlotte Hornets (35-46) - Indiana Pacers (48-33) 117:123 (BOXSCORE)

Die Pacers dürfen sich zumindest noch zarte Hoffnungen auf Platz vier im Osten machen. Dazu muss man nach dem Sieg in Charlotte auch das Re-Match mit den Hornets in der Nacht auf Mittwoch gewinnen und die Cavs ihre beiden letzten Partien gegen die New York Knicks verlieren.

Mann des Tages in North Carolina war Domantas Sabonis, der den Hornissen geschmeidige 30 Zähler (13/21 FG) einschenkte. Dazu kam Victor Oladipo auf 27 Punkte (12/15 FG), der wegen Foulproblemen in der zweiten Halbzeit einige Minuten auf der Bank sitzen musste. Dies war für die Pacers aber kein Problem - im Gegenteil - ohne ihren Star bauten die Gäste die Führung auf bis zu 20 Punkte aus.

Charlotte verkürzte, unter anderem dank Malik Monk (22, 8/17 FG), gegen Ende der Partie noch einmal ein wenig, kam aber nicht mehr in Schlagdistanz. Dwight Howard (10, 12 Rebounds) markierte mal wieder ein Double-Double, musste aber einiges an Spielzeit an Willy Hernangomez (14, 8 Rebounds) abtreten.

Für die Pacers verpasste zudem Lance Stephenson (8 Punkte, 3/13 FG, 10 Rebounds, 10 Assists) nur knapp ein Triple-Double.

Boston Celtics (54-26) - Atlanta Hawks (24-57) 106:112 (BOXSCORE)

Das wird den Verantwortlichen der Hawks eher nicht gefallen haben. Durch ein 36:24-Comeback im Schlussviertel bog Atlanta noch die Partie im TD Garden und fuhr einen unerwarteten Sieg ein. Da es auch für Boston um nichts mehr ging, schonte Celtics-Coach Brad Stevens seine Starter im vierten Abschnitt und nahm die Niederlage so in Kauf.

Für den entscheidenden Run zeigten sich Isaiah Taylor (13, 6 Assists) und Dewayne Dedmon (10) verantwortlich, die 9 Punkte in Folge erzielten, nachdem Boston zuvor noch mit 103:101 geführt hatte. Der beste Hawks-Spieler an diesem Abend war aber Taurean Prince, der gleich sieben Dreier (8 Versuche) netzte und auf starke 33 Punkte kam.

Für Boston machte Rookie Jayson Tatum (19, 8/12 FG, 4 Steals) erneut ein gutes Spiel. Al Horford steuerte gegen sein Ex-Team 16 Zähler und 7 Rebounds auf. Terry Rozier (10, 8 Rebounds, 9 Assists) kratzte an einem Triple-Double, während Greg Monroe von der Bank kommend effiziente 17 Punkte (7/8 FG) einstreute.

