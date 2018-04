NBA Playoffs: 5 Fragen zum Aus der Oklahoma City Thunder: Nun droht der Super-GAU

MLB Rockies @ Cubs NBA 76ers @ Celtics (Spiel 1) MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels

Die Oklahoma City Thunder sind erneut in der ersten Playoff-Runde gescheitert. Wo lagen die Gründe für das frühe Ausscheiden? Wie geht es nun in OKC weiter? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Nach dem Abgang von Kevin Durant zu den Golden State Warriors im Sommer 2016 war nun schon zum zweiten Mal in Folge für die Thunder nach einer Playoff-Runde Schluss. Nachdem man im Jahr zuvor in fünf Spielen an den Houston Rockets scheiterte, waren diesmal trotz Heimvorteil die Utah Jazz eine Nummer zu groß.

Dabei ging es vielversprechend los für die Thunder. In Spiel eins fegten Russell Westbrook und Co. die Truppe aus dem Mormonenstaat aus der Halle, Paul George versenkte dabei gleich acht Dreier. Das setzte sich jedoch zu keinem Zeitpunkt in der Serie fort. Symbolisch stand da schon die letzte Minute in Spiel 6, als OKC 5 Offensiv-Rebounds in Folge holte und dennoch nicht scoren konnte.

Mit Ausnahme der San Antonio Spurs hatte kein Team in der ersten Runde ein schlechteres Offensiv-Rating (100,7), nur bei 43,9 Prozent aller Field Goals ging eine direkte Vorlage voraus. Der Höhepunkt dafür war das vierte Spiel, als OKC das Kunststück gelang, über 22 Minuten keinen einzigen Assist zu spielen, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.

Alle Spiele der Serie im Überblick

Datum Spiel Heim Auswärts Ergebnis 16. April 1 Oklahoma City Utah 116:108 19. April 2 Oklahoma City Utah 95:102 22. April 3 Utah Oklahoma City 115:102 24. April 4 Utah Oklahoma City 113:96 26. April 5 Oklahoma City Utah 107:99 28. April 6 Utah Oklahoma City 96:91

Stattdessen wurden die letzten Spiele zur Westbrook-Show, der ohne Gewissen ballerte und damit quasi seine komplette MVP-Saison replizierte. In der zweiten Halbzeit von Spiel 6 schmiss Russ insgesamt 15 (!) Dreier auf den gegnerischen Korb, wobei er immerhin 6 traf.

Gegen die extrem mannschaftsdienliche Spielweise der Jazz war damit aber kein Blumentopf zu gewinnen. Natürlich verließ sich Utah in den entscheidenden Momenten auch auf ihren Star, Rookie Donovan Mitchell, doch wirkte das Konstrukt viel stabiler als das der zunehmend verzweifelten Thunder.

Utah offenbarte schonungslos die Schwächen der Thunder: Melo war die Achillesferse der Defense, die Bank viel zu dünn (13,6 Punkte pro Spiel, Platz 16 in den Playoffs), dazu fehlte es an Schützen, die für Spacing sorgen konnten.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Wie ist die Saison der Thunder zu bewerten?

Seite 3: Wird Paul George die Thunder nun direkt wieder verlassen?

Seite 4: Was passiert mit Carmelo Anthony?

Seite 5: Kann ein Team von Russell Westbrook einen Titel gewinnen?