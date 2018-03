NBA-News: Top Prospect Deandre Ayton will sich zum Draft anmelden

NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors

College Freshman Deandre Ayton hat angekündigt, am NBA Draft 2018 teilnehmen zu wollen. Der Big Man von Arizona gilt als potentieller Top-3-Pick.

Der 19-Jährige verkündete seine Entscheidung am Mittwoch via Twitter. "Ich bin nur ein Junge von den Bahamas, der mit zwölf Jahren in die Staaten kam und einen Traum hatte", heißt es in dem Statement.

Der 2,16 Meter große Ayton wurde zum Spieler des Jahres in der Pac-12 Conference gewählt. Er legte für Arizona 20,1 Punkte (61 Prozent FG) und 11,6 Rebounds pro Spiel auf. Das Erstrunden-Aus seiner Wildcats bei der March Madness gegen die Buffalo Bulls konnte er mit 14 Punkten und 13 Rebounds allerdings nicht verhindern.