Stephen Curry von den Golden State Warriors nimmt offenbar Rückkehr am Freitag ins Visier

Bei den Golden State Warriors fielen zuletzt ganze drei All-Stars aus, beim Spiel gegen die San Antonio Spurs verletzte sich in Draymond Green dann sogar noch der vierte im Bunde. Eine Rückkehr von Stephen Curry könnte aber kurz bevorstehen.

Laut ESPN-Informationen will Curry im Spiel am Freitag gegen die Atlanta Hawks zurückkehren. Wie die Warriors bekannt gaben, verlief ein medizinischer Test ohne Probleme - der zweimalige MVP darf nun auch wieder in den vollen Trainingsbetrieb einsteigen. In der Mitteilung heißt es, dass Curry Fortschritte macht und als Rückkehr das Ende der Woche anpeilt.

Curry hatte die letzten fünf Spiele allesamt aussetzen müssen, die Warriors gewannen lediglich 2 davon. Auch Kevin Durant und Klay Thompson hatten zuletzt gefehlt, ihre Rückkehr wird sich dem Bericht zufolge auch noch etwas länger herauszögern.

Curry musste in dieser Saison bereits viermal wegen Knöchelproblemen einige Spiele aussetzen. Da der 30-Jährige eine Vorgeschichte hat, sind die Warriors extrem vorsichtig und wollen ihn so viel schonen wie möglich.

In den 21 Spielen ohne Curry hat Golden State eine 13-8-Bilanz aufgelegt, mit ihm stehen sie bei 40 und 10. Curry legt in dieser Saison 26,3 Punkte, 6,2 Assists und 5,1 Rebounds auf.