Rockets-Coach: James Harden "bester Offensivspieler, den ich je gesehen habe"

James Harden ist in dieser Saison der klare Favorit auf den MVP-Award und stellt mit seinen Houston Rockets die beste Bilanz der Liga (57-14). Nach seiner nächsten Gala gegen die Portland Trail Blazers gab es nun ein üppiges Lob von Coach Mike D'Antoni.

Harden legte gegen die Blazers, die zuletzt 13 Siege am Stück geholt hatten, 42 Punkte und 7 Assists auf und führte die Rockets in der Crunchtime zum 115:111-Sieg in fremder Halle. "Er ist der beste Offensiv-Spieler, den ich jemals gesehen habe", sagte D'Antoni im Anschluss.

"Wie er passen kann, wie er den Court sieht, Fouls ziehen kann, seine Layups, Floaters, vielleicht ein Lob, vielleicht ein Pass in die Ecke - er hat so viele Waffen", führte D'Antoni weiter aus. "Jetzt wirft er auch noch diesen Stepback-Dreier. Es ist einfach unmöglich, ihn zu verteidigen."

Die Statistiken von James Harden

Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% PER Karriere 23,0 5,0 6,0 44,3 36,5 23,6 Saison 17/18 31,0 5,2 8,7 45,1 37,2 30,4

In der Tat verzweifelte mit Portland nun erneut ein gutes Defensiv-Team an dieser Aufgabe. Harden führt die Liga in dieser Saison bei den Punkten an (31,0), bei den Assists ist er mit 8,7 auf dem dritten Platz hinter Russell Westbrook und LeBron James. In der vergangenen Saison hatte Harden die Liga bei den Assists mit 11,2 im Schnitt angeführt.

Dabei wurde er - wie schon in der Saison 2014/15 - Zweiter bei der MVP-Wahl. In dieser Saison gilt er indes als absoluter Topfavorit auf den Award.