Paul George von den OKC Thunder staunt über Dirk Nowitzki: "Er ist einzigartig"

Die Saison der Dallas Mavericks läuft zwar nicht sehr erfolgreich, Dirk Nowitzki ist aber auch in der 20. NBA-Saison noch ein effektiver Spieler im Angriff. Nachdem er unlängst die nächste Schallmauer von 31.000 Punkten durchbrach, zollte ihm Paul George von den OKC Thunder Respekt.

"Es ist schon besonders, wenn man darüber nachdenkt, wie er in dieser Liga gespielt hat und immer noch spielt", sagte George zu den Dallas Morning News. "Er ist immer noch an dem Punkt seiner Karriere, an dem wir vor dem Spiel den Scouting-Report durchforsten und versuchen, einen Weg zu finden, wie wir ihn am besten verteidigen."

"Dirk ist ein besonders Individuum - er ist einzigartig. Dass er 31.000 Punkte erreicht hat, ist toll für unsere Liga und toll für all die jungen Spieler in der Liga, die als Heranwachsende zu ihm aufgesehen haben oder zu ihm aufsehen. Er wird als einer der besten überhaupt in die Geschichte eingehen", sagte George weiter.

All-Time Scorer: Melo schiebt sich in die Top 20 © getty 1/26 Carmelo Anthony hatte gegen die Houston Rockets nicht nur ein heißes Händchen, sondern knackte mit seinen 23 Punkten auch die Top 20 der All-Time Scoring List. Auch die nächsten Legenden sind nicht mehr weit weg. © getty 2/26 PLATZ 25: Allen Iverson (1996-2010) - 24.368 Punkte in 914 Spielen - Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies © getty 3/26 PLATZ 24: Ray Allen (1996-2014) - 24.505 Punkte in 1.300 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics, Miami Heat © getty 4/26 PLATZ 23: Vince Carter (1998 - heute) - 24.788 Punkte in 1.390 Spielen - Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento (Stand 07.03.2018) © getty 5/26 PLATZ 22: Patrick Ewing (1985-2002) - 24.815 Punkte in 1.183 Spielen - New York Knicks, Seattle SuperSonics, Orlando Magic © getty 6/26 PLATZ 21: Jerry West (1960-1974) - 25.192 Punkte in 932 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 7/26 PLATZ 20: Carmelo Anthony (2003 - heute) - 25.210 Punkte in 1.038 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder (Stand 07.03.2018) © getty 8/26 PLATZ 19: Reggie Miller (1987-2005) - 25.279 Punkte in 1.389 Spielen - Indiana Pacers © getty 9/26 PLATZ 18: Alex English (1976-1991) - 25.613 Punkte in 1.193 Spielen - Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks © getty 10/26 PLATZ 17: Kevin Garnett (1995-2016) - 26.071 Punkte in 1.462 Spielen - Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Brooklyn Nets © getty 11/26 PLATZ 16: John Havlicek (1962-1978) - 26.395 Punkte in 1.270 Spielen - Boston Celtics © getty 12/26 PLATZ 15: Paul Pierce (1998 - 2017) - 26.397 Punkte in 1.343 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, L.A. Clippers © getty 13/26 PLATZ 14: Tim Duncan (1997-2016) - 26.496 Punkte in 1.392 Spielen - San Antonio Spurs © getty 14/26 PLATZ 13: Dominique Wilkins (1982-1997) - 26.668 Punkte in 1.074 Spielen - Atlanta Hawks, L.A. Clippers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Orlando Magic © getty 15/26 PLATZ 12: Oscar Robertson (1960-1974) - 26.710 Punkte in 1.040 Spielen - Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks © getty 16/26 PLATZ 11: Hakeem Olajuwon (1984-2002) - 26.946 Punkte in 1.238 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 17/26 PLATZ 10: Elvin Hayes (1968-1984) - 27.313 Punkte in 1.303 Spielen - San Diego Rockets, Baltimore/Washington Bullets, Houston Rockets © getty 18/26 PLATZ 9: Moses Malone (1974-1995) - 27.409 Punkte in 1.329 Spielen - u.a. Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Atlanta H © getty 19/26 PLATZ 8: Shaquille O'Neal (1992-2011) - 28.596 Punkte in 1.207 Spielen - Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 20/26 PLATZ 7: LeBron James (2003 - heute) - 30.473 Punkte in 1.124 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand 07.03.2018) © getty 21/26 PLATZ 6: Dirk Nowitzki (1998 - heute) - 31.063 Punkte in 1.458 Spielen - Dallas Mavericks (Stand 07.03.2018) © getty 22/26 PLATZ 5: Wilt Chamberlain (1959-1973) - 31.419 Punkte in 1.045 Spielen - Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, L.A. Lakers © getty 23/26 PLATZ 4: Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998, 2001-2003) - 32.292 Punkte in 1.072 Spielen - Chicago Bulls, Washington Wizards © getty 24/26 PLATZ 3: Kobe Bryant (1996-2016) - 33.643 Punkte in 1.346 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Karl Malone (1985-2004) - 36.928 Punkte in 1.476 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 26/26 PLATZ 1: Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) - 38.387 Punkte in 1.560 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers

Nowitzki selbst zeigte sich derweil von seinem jüngsten Meilenstein eher unbeeindruckt. "Das große Ereignis waren natürlich die 30.000 Punkte letztes Jahr", sagte Nowitzki. "Aber die 31.000 jetzt bedeutet, dass ich immer noch dabei bin und ein paar Punkte machen kann. Das macht mir immer noch Spaß."

Die Mavericks haben in dieser Saison lediglich 19 Spiele gewonnen (45 Niederlagen). Nowitzki allerdings ist noch immer produktiv. Im Schnitt kommt der 39-Jährige auf 12,5 Punkte und 5,7 Rebounds. Dazu trifft er 46,5 Prozent aus dem Feld, 43,2 Prozent von der Dreierlinie und 90,7 Prozent von der Freiwurflinie.