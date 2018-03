Medien: LeBron James entscheidet sich zwischen vier Teams

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

LeBron James kann im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen und Free Agent werden. Medienberichten zufolge gibt es vier Teams, bei denen sich James vorstellen kann, zu unterschreiben.

Neben den Cavaliers sind das Insider Kevin O'Connor von The Ringer zufolge die Lakers, Rockets und Sixers. Diese vier Teams, so heißt es, stehen auf der Shortlist des Kings.

Zwar besitzt der 33-Jährige für die kommende Saison eine Spieleroption in Höhe von 35,6 Millionen Dollar in Cleveland, es gilt aber nahezu als ausgeschlossen, dass er diese zieht. Er wird also Unrestricted Free Agent.

Die Sixers und Lakers hatten zuletzt für etwas Aufsehen gesorgt, da Fans von ihnen rund um Cleveland große Werbeplakate kauften, mit denen sie LeBron zu "ihrer" Franchise locken wollen. Davon hatte sich James "geschmeichelt" gefühlt. Die Lakers gelten schon lange als eine Art Favorit auf eine Verpflichtung von James, der in L.A. zwei Anwesen besitzt.

Das Gerücht mit den Rockets kommt aber auch nicht zum ersten Mal auf. Im Dezember berichtete USA Today, dass sich Houston ernsthafte Chancen auf eine Verpflichtung ausrechne. Rockets-Point-Guard Chris Paul ist ein guter Freund von James.