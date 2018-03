Medien: Die Los Angeles Lakers verpflichten Derrick Williams

NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans

Die Los Angeles Lakers sind offenbar noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv geworden und haben Forward Derrick Williams zunächst für zehn Tage unter Vertrag genommen.

Das berichtet Insider Shams Charania von The Vertical und beruft sich auf Quellen innerhalb der Franchise. Derrick Williams ist in der NBA ein alter Bekannter: Bereits von 2011 bis 2017 spielte der No.2-Pick von 2011 in der Association, zuletzt für die Cleveland Cavaliers.

In der Saison 2016/17 hatte er 6,2 Punkte und 2,3 Rebounds für das Team von LeBron James aufgelegt, ehe er nach China zu den Tianjin Gold Lions wechselte. Dort gelangen dem 26-Jährigen 20 Punkte und 6,6 Rebounds in 15 Spielen.

Williams erhält zunächst einen Zehn-Tages-Vertrag in Tinseltown. Dies könnte die Reaktion auf die aktuelle Verletzung von Small Forward Brandon Ingram sein.