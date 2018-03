Los Angeles Clippers: Avery Bradley fällt nach OP für restliche Saison aus

NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans

Die Los Angeles Clippers müssen wohl für die restliche Saison auf Avery Bradley verzichten. Der Shooting Guard musste sich einer Operation unterziehen.

Wie die Franchise am Dienstag bekannt gab, verlief der Eingriff bei Bradley an den Adduktoren sowie an den Bauchmuskeln erfolgreich. Die Regeneration wird nun aber sechs bis acht Wochen dauern. Ein Comeback noch während der Regular Season ist somit ausgeschlossen.

Der 27-jährige Bradley war vor der Trade Deadline im Zuge des Trades von Blake Griffin von den Pistons zu den Clippers gewechselt. Dort spielte er verletzungsbedingt aber nur sechs Mal (9,2 Punkte, 3,7 Rebounds). Im kommenden Sommer wird er Free Agent.