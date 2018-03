NBA-News: Kyrie Irving muss sich Knie-OP unterziehen - Celtics-Star fällt aus

NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NCAA Division I Florida State -

Die Boston Celtics müssen offenbar noch länger auf Superstar Kyrie Irving verzichten. Der Point Guard wird sich am Samstag einer Operation am linken Knie unterziehen. Das gab das Team am Freitag offiziell bekannt.

Irving hatte bereits die letzten vier Spiele der Celtics verletzungsbedingt aussetzen müssen. Der 26-Jährige klagt seit Wochen über Schmerzen im Knie. Die Operation soll nun Abhilfe schaffen.

Wie lange Irving nach dem Eingriff noch ausfallen wird, ist aktuell nicht bekannt.

Die Celtics erklärten, dass weitere Informationen erst nach der Operation zur Verfügung stehen würden, machten allerdings auch selbst deutlich, dass es sich nur um einen "minimalinvasiven" Eingriffen handeln würde.