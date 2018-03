Kevin Love von den Cleveland Cavaliers erzählt von mentalen Problem und Panikattacke

NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans

Vor kurzem hatte DeMar DeRozan von den Toronto Raptors zugegeben, dass er mit einer Depression zu kämpfen hat, nun hat sich auch Kevin Love zu dem Thema geäußert. Der Forward der Cleveland Cavaliers beschrieb in einem Artikel beim Players' Tribune eine Panikattacke.

In dem Artikel "Everyone is going through something" hat Love detailliert beschrieben, wie er am 5. November 2017 während des Ligaspiels gegen die Atlanta Hawks auf einmal eine Panikattacke bekam und dachte, er würde sterben. "Ich habe einfach nur gehofft, dass mein Herz aufhören würde, zu rasen", beschrieb Love die Szene. Dabei hätten familiäre Probleme, wenig Schlaf und erhöhter Druck aufgrund des schwachen Starts seiner Cavaliers eine Rolle gespielt.

In den Tagen darauf habe er sich zunächst vor allem darüber gefreut, dass seine "Episode" nicht bekannt wurde und dass niemand darüber berichtet hatte. Mithilfe der Cavaliers habe er sich dann aber einen Psychotherapeuten gesucht, den er seither regelmäßig aufsucht. Das habe ihm sehr geholfen, schreibt Love.

Der 29-Jährige gab als einen der Gründe, warum er dies alles nun publik machen wolle, die Aussagen von DeRozan aus der Vorwoche an. "Ich habe seit Jahren gegen DeMar gespielt, aber ich hätte nie erraten können, dass er sich mit irgendetwas rumschlägt", so Love. Dementsprechend wichtig sei es, ein besseres Umfeld dafür zu kreieren, über mentale Gesundheit zu sprechen.

"Jeder macht etwas durch, das wir anderen nicht sehen können", lautete das Fazit des 29-Jährigen. Umso wichtiger sei es, offen über seine Probleme zu sprechen.