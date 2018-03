Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks: "So gut wie sicher, dass ich weitermache"

NCAA Division I Syracuse -

Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks spielt aktuell seine 20. Saison in der NBA. Im Interview mit der Bild am Sonntag macht er den Fans allerdings Hoffnung auf eine weitere Saison.

"Es ist so gut wie sicher, dass ich weitermache, wenn die letzten Spiele passen", vermeldete Nowitzki: "Wenn der Körper mitmacht, will ich nächstes Jahr wieder dabei sein."

Nowitzki habe mit diversen ehemaligen Sportlern gesprochen, die ihm alle den gleichen Rat gaben. "Sie sagen alle: 'Mach das so lange, wie du kannst. Du wirst niemals so eine Zeit haben.' Also gehe ich davon aus, dass ich nächstes Jahr dabei bin."

Macht Nowitzki weiter? Körper "reagiert einfach nicht so"

Nowitzki ist mittlerweile 39 Jahre alt und - logischerweise - nicht mehr so athletisch wie zu seinen erfolgreichsten Zeiten. "Es ist schon frustrierend, wenn dein Kopf Sachen sieht und du denkst: 'Das ist ja lächerlich, wie der mich gerade verteidigt', und du dann trotzdem nicht vorbeigehen kann, weil dein Körper einfach nicht so reagiert", führte Nowitzki aus.

Für die Mavericks legt Nowitzki aktuell 12,3 Punkte, 5,7 Rebounds und 1,6 Assists auf. Noch viel wichtiger: Er verpasste bisher in dieser Saison nur ein einziges Spiel. Seine Mavs stehen aktuell auf Rang 13 der Western Conference und verloren heute Nacht gegen die Brooklyn Nets.