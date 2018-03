J.R. Smith von den Cleveland Cavaliers nach "Soup-Gate" genervt: "Alles wird ein Meme"

NBA Live Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder

J.R. Smith hat sich am Samstag erstmals nach seiner Suspendierung durch die Cleveland Cavaliers öffentlich zu dem Vorfall geäußert, der diese herbeirief: Die Reaktionen auf seinen "Suppen-Wurf" hätten ihn teilweise sogar amüsiert.

"Ein paar der Memes waren wirklich witzig", sagte Smith. "Ich verstehe, dass alles, was ich tue, irgendwie zu einem Meme gemacht werden wird. Das ist einfach Teil unseres Alltags in dieser Zeit. Wenn das vor 15 Jahren passiert wäre, hätte niemand überhaupt davon Wind bekommen. Aber das ist einfach Teil des Spiels."

Smith war für das Spiel der Cavs gegen die 76ers am Donnerstag suspendiert worden, weil er ESPN zufolge eine Schüssel Suppe auf Assistant Coach Damon Jones geworfen hatte. Zu dem Vorfall selbst wollte der Swingman am Samstag nichts sagen, er könne sich zum Beispiel auch nicht mehr erinnern, was für eine Art von Suppe es gewesen sei, sagte Smith.

LeBron James über J.R. Smith: "Hat nichts mit mir zu tun"

"Wir haben das als Team hinter uns gelassen und ob ich dafür hätte suspendiert werden sollen, ist nicht meine Entscheidung, auch nicht mein Job. Ich bin hier, um Basketball zu spielen", sagte Smith. Auf die Frage, was seine aggressive Reaktion überhaupt hervorgerufen habe, sagte Smith: "Ich habe eine Idee, was ich sagen möchte, aber das werde ich nicht sagen, deswegen belasse ich es dabei."

LeBron James äußerte sich am Samstag ähnlich bedeckt. "Das hat nichts mit mir zu tun", sagte James. "Meine Mama hat mir vor langer Zeit beigebracht, mich um meine eigenen Dinge zu kümmern. Halte dich raus aus den Angelegenheiten erwachsener Leute, die dich nicht betreffen. Das habe ich gemacht."

Smith, 32, absolviert derzeit seine dritte vollständige Saison bei den Cavs. In 59 Einsätzen kam der Veteran bisher auf 8,3 Punkte und 39,2 Prozent aus dem Feld.