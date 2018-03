Lakers: Isaiah Thomas wegen Hüftuntersuchungen derzeit nicht beim Team

NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors NBA Wizards @ Cavaliers NBA Cavaliers @ 76ers NBA Nuggets @ Clippers NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers

Isaiah Thomas hat die vergangenen beiden Spiele der Los Angeles Lakers verpasst. Er weilt derzeit nicht beim Team, weil er seine zuvor verletzte Hüfte untersuchen lässt.

Thomas' Abwesenheit vom Team der Lakers ist entschuldigt, weil er derzeit evaluiert, welche Optionen es bezüglich der weiteren Behandlung seiner Hüfte gibt. Zu diesem Zweck ist Thomas dem Team zufolge nach New York geflogen.

Thomas hatte in den Eastern Conference Finals 2017 ein Impingement in der rechten Hüfte erlitten. Im Zuge seiner Reha verpasste er die erste Saisonhälfte der laufenden Spielzeit, erst am 2. Januar kehrte er - noch im Trikot der Cavaliers - zurück.

Ob akute Schmerzen der Grund für seine Auszeit sind oder ob er noch länger fehlen wird, ist nach jetzigem Stand nicht bekannt. Seit er zu den Lakers getradet wurde, legt er 15,6 Punkte und 5 Assists auf. Im kommenden Sommer wird er Unrestricted Free Agent.