Gordon Hayward über Comeback in dieser Saison: "Es gibt noch Hoffnung“

Obwohl sein Head Coach Brad Stevens ein Comeback von Gordon Hayward noch in dieser Saison ausgeschlossen hatte, bleibt dieser optimistisch. Die Reha laufe gut und er habe immer noch Hoffnung, seinem Team rechtzeitig wieder helfen zu können.

"Ich denke im Moment von Tag zu Tag", sagte Hayward am Freitag während einer öffentlichen Veranstaltung. "Es gibt keinen genauen Zeitplan für meine Rückkehr. Aber die Reha läuft gut, ich mache viele Fortschritte. Ich trainiere heute und ich werde morgen trainieren. Und es wird auch vorerst mein Ziel bleiben, von Tag zu Tag zu denken."

Ein Comeback noch in dieser Saison sei für ihn noch nicht vom Tisch: "Es gibt immer noch Hoffnung. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, gar nicht so viel darüber nachdenke. Ich weiß natürlich, dass sich die Saison dem Ende entgegen neigt und nicht mehr viel Zeit ist. Und wenn es für diese Saison nicht mehr reicht, dann ist es eben so."

Der 27-Jährige erklärte, dass er das betroffene Bein schon mit 70 Prozent seines Körpergewichts in einem Anti-Gravity-Laufband belasten könne. Sobald er 80 Prozent erreicht hat, rechne er damit, bei "normalen Umständen" ohne Einschränkung laufen zu können. Darüber hinaus könne er schon kleine Sprünge ausführen.