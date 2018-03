NBA News: Fan will LeBron James mit Billboard zu den Los Angeles Lakers locken

NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers

LeBron James gastiert mit seinen Cleveland Cavaliers am Wochenende in Los Angeles. Ein Fan der Lakers namens Jacob Emrani hat dies zum Anlass genommen, um Billboards in der Stadt zu platzieren.

Emrani, der seit Jahren Dauerkartenbesitzer bei den Lakers ist, hat insgesamt für vier Billboards bezahlt, die James von einem Wechsel zu den Lakers überzeugen sollen - der Superstar wird bekanntlich im kommenden Sommer Free Agent und wurde auch bereits von Fans der 76ers umworben.

Darauf bezog sich Emrani mit seinen Billboards: Unter dem Schriftzug "#LABron" prangte auch der Satz: "Cleveland & Philly, ihr könnt nicht mit L.A. mithalten." Zu ESPN erklärte er weiter: "Wir brauchen hier keinen Process. In L.A. werden Banner gewonnen. Hier geht es nicht um Startups wie in Philadelphia, sondern um ein Erbe."

Den Lakers wird seit längerem großes Interesse an James nachgesagt. Im Sommer haben sie die Möglichkeit, bis zu 70 Millionen Dollar an Cap-Space freizuschaufeln und damit sowohl für James als auch einen potenziellen anderen Star Maximalverträge aufzunehmen. James besitzt zwei Häuser in der Umgebung von L.A.

Emrani will die Billboards für mindestens einen Monat oben lassen und erwägt bereits, ähnliche Anzeigen auch noch für andere Spieler zu erwerben. "Das ist das erste Mal, aber wenn es gut läuft, mache ich das vielleicht auch irgendwann noch für Paul George", sagte Emrani, der sein Geld als Anwalt verdient.