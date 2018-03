NBA News: Comeback? Gregg Popovich und Kawhi Leonard treffen sich zum Gespräch

NCAA Division I Kentucky -

Den San Antonio Spurs droht zum ersten Mal seit 20 Jahren das Verpassen der Playoffs. In dieser Woche könnte jedoch Kawhi Leonard zurückkehren. Dazu äußerte sich Coach Gregg Popovich nach der Niederlage gegen die Houston Rockets.

"Ich sehe ihn morgen", sagte Popovich, nachdem sein Team die dritte Niederlage in Serie kassiert hatte (93:109) und damit auf Platz 10 in der Western Conference zurückfiel. "Wir werden sehen, wie er sich fühlt und wie bereit er ist, und für wie bereit ich ihn halte. Und dann sehen wir weiter."

Mehreren Berichten zufolge sollen die Spurs eine Rückkehr ihres besten Spielers am kommenden Donnerstag gegen die New Orleans Pelicans anvisieren, sollte es in der Zwischenzeit keinen Rückschlag mehr geben. Dafür hatte Popovich allerdings Spott übrig.

"Gut für sie", sagte Pop über die Reporter. "Ich freue mich, dass sie das berichten. Ich weiß nicht, was sie berichtet haben. Ich höre das nicht. Mir sind Berichte egal."

Leonard selbst hatte allerdings letzte Woche gesagt, dass er "bald" zurückkehren wolle. Der zweimalige Defensive Player of the Year hat in dieser Saison bisher lediglich 9 Spiele absolviert. Seit dem 13. Januar fällt er mit einer komplizierten Quadrizeps-Verletzung permanent aus.

