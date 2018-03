NBA: Cleveland Cavaliers nehmen Okaro White unter Vertrag

NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA Pistons @ Knicks NBA 76ers@ Hornets NBA Rockets @ Spurs

Wie der General Manager der Cleveland Cavaliers, Koby Altman, berichtete hat sich das Team um LeBron James mit Okaro White verstärkt.

Der Big Man unterschreibt bei den Cavaliers einen Vertrag über zehn Tage. Nach den Verletzungen von Kevin Love und Tristan Thompson war der Frontcourt der Cavs dünn besetzt.

Zuvor war White bei den Miami Heat unter Vertrag, bei denen er in dieser Saison sechs Spiele absolvierte. In Miami legte er 3,3 Punkte und 1,8 Rebounds in 13,3 Minuten pro Spiel auf.