Cleveland Cavaliers: Kehrt Kevin Love früher zurück als geplant?

Kevin Love arbeitet nach seiner Fraktur in der Hand an seinem Comeback. Dabei macht er offenbar Fortschritte, denn er äußerte sich jüngst optimistisch zu einem baldigen Comeback. Auch zu seinem "neuen" Team nahm er Stellung.

Love hatte sich am 30. Januar eine Fraktur in der linken Hand zugezogen und seitdem zwölf Spiele verpasst. Am Freitag (Ortszeit) nahm er nun schon wieder an einer Trainingseinheit der Cavaliers teil und nahm unter anderem Midrange-Würfe aus dem Dribbling.

"Es wäre großartig, wenn ich schon vor Ablauf der acht Wochen zurückkomme ", sagte Love nach dem Training. Diese acht Wochen waren ursprünglich als Ausfallzeit eingeplant worden. "Ich habe schon angefangen zu werfen und zu dribbeln und werde dies Stück für Stück auch wieder mit meiner linken Hand tun." Zudem könne er inzwischen wieder mit beiden Händen Bälle fangen.

Sein Team wurde während seiner Verletzungspause rund um die Trade Deadline bekanntlich auf links gedreht. Mit der neuformierten Mannschaft stand Love noch nicht auf dem Parkett. Ihm gefällt aber, was er bis jetzt gesehen hat: "Wir sind schneller in der Transition als zuvor. Wir penetrieren und passen den Ball mit einer großartigen Pace."