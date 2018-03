Celtics-Coach Brad Stevens spricht über mögliches Saison-Aus von Marcus Smart

NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans

Marcus Smart könnte den Boston Celtics die restliche Saison fehlen. Das erklärte Head Coach Brad Stevens. Smart laboriert an einer Daumen-Verletzung.

"Er wird sich noch die Meinung eines anderen Arztes einholen", sagte Stevens vor dem Spiel gegen die Wizards. "Danach wird entschieden, wie es weitergeht und ob er operiert wird. Davon hängt dann der Reha-Plan ab."

Smart laboriert an einer Bänderverletzung im rechten Daumen, die er sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen die Pacers zugezogen hat. Ob er überhaupt noch in dieser Saison auf das Parkett zurückkehrt, steht noch nicht fest. Stevens dazu gegenüber Boston Sports Radio: "Es gibt eine Chance, dass er eher früher als später zurückkehren wird - aber es ist leider auch möglich, dass er diese Saison gar nicht mehr spielt."

Die Celtics müssen neben Smart derzeit auch auf den langzeitverletzten Gordon Hayward sowie auf Kyrie Irving (Knieprobleme), Jaylen Brown (Gehirnerschütterung) und Daniel Theis (Meniskusriss, Saison-Aus) verzichten.

Zu Irving sagte Stevens: "Die Tests mit seinem Knie liefen gut. Er hat lediglich etwas Schmerzen im Knie und eine leichte Entzündung." Er rechne nicht damit, dass es zu den Playoffs noch ein Faktor sein werde - doch man wolle halt sehr vorsichtig mit Uncle Drew umgehen.