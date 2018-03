NBA-News: Blake Griffin fehlt den Detroit Pistons eine Woche

NBA Hornets @ Wizards NCAA Division I Loyola Chicago -

Michigan NCAA Division I Kansas -

Villanova NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors NBA Wizards @ Cavaliers NBA Cavaliers @ 76ers NBA Nuggets @ Clippers NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

Rückschlag für die Detroit Pistons im Kampf um die Playoffs. Das Team von Stan Van Gundy muss mindestens eine Woche auf Blake Griffin verzichten. Der Forward laboriert an einer Knochenprellung im Sprunggelenk.

Das gaben die Pistons in einem Statement bekannt. Griffin verpasste bereits das Spiel gegen die Washington Wizards, nachdem sein Fehlen erst kurz vor der Partie bekannt gegeben wurde. Auch ohne Griffin gewann Detroit mit 103:92.

Eine MRT-Untersuchung brachte dann Gewissheit, der Power Forward wird in einer Woche noch einmal untersucht, erst dann wird entschieden, ob Griffin in dieser Saison noch einmal spielen wird. Sieben Spiele stehen für Detroit in dieser Spielzeit noch aus, der Rückstand auf die Milwaukee Bucks, die Platz acht im Osten belegen, beträgt im Moment fünf Spiele.

Griffin wurde Ende Januar von den Los Angeles Clippers in die Motor City getradet. Der Vierer legte seitdem 19,9 Punkte, 6,6 Rebounds und 6,2 Assists pro Spiel im Trikot der Pistons auf.