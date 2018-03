Champions League, Ludwigsburg vs. Bayreuth: Wo gibt es das Viertelfinale im Livestream?

NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers BSL Besiktas -

Banvit NBA Hornets @ Wizards Liga ACB Barcelona -

Estudiantes Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors

In der Basketball Champions League kommt es im Viertelfinale zum deutschen Duell zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und medi bayreuth. In Kooperation mit DAZN zeigt SPOX das Hinspiel im LIVESTREAM FOR FREE. Hier gibt es alle Infos zu diesem Duell, zudem kannst du das Spiel auf dieser Seite am 27. März live anschauen.

Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Champions-League-Saison wird es dazu kommen: Ein Duell zwischen zwei Mannschaften aus der Bundesliga, dazu noch in einer K.O.-Runde. Am Dienstag, den 27. März startet das Hinspiel in der MHP Arena Ludwigsburg, ehe am Mittwoch, den 4. April im Rückspiel in der Oberfrankenhalle die endgültige Entscheidung fällt.

Wann und wo spielt Ludwigsburg gegen Bayreuth?

Hinspiel MHP Riesen Ludwigsburg - medi bayreuth Datum Di., 27. März 2018 Uhrzeit 20.00 Uhr Ort MHP Arena, Ludwigsburg

Rückspiel medi bayreuth - MHP Riesen Ludwigsburg Datum Mi., 4. April 2018 Uhrzeit 20.00 Uhr Ort Oberfrankenhalle, Bayreuth

Wo kann ich Ludwigsburg gegen Bayreuth live sehen?

Das Hinspiel am Dienstag, den 27. März des Duells zeigt SPOX im LIVESTREAM FOR FREE - um 20 Uhr geht es los. Darüber hinaus überträgt das Streaming-Portal DAZN die Partie live.

Wer überträgt das Rückspiel zwischen Bayreuth und Ludwigsburg live?

Das Rückspiel in Bayreuth überträgt DAZN live und exklusiv am 4. April.

Was ist DAZN?

DAZN wird gerne als"Netflix des Sports" bezeichnet. Neben Spielen aus der NBA hat der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele der NHL, NFL und MLB im Angebot.

Zusätzlich zum US-Sport zeigt DAZN auch die Highlights des europäischen Spitzenfußballs mit Live-Spielen aus der Premier League, Serie A, Primera Divison und Ligue 1. Zusätzlich gibt es die Highlights der Bundesliga und zweiten Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot im Monat 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Übersicht zu den Übertragungen zwischen Ludwigsburg und Bayreuth

Hinspiel Ludwigsburg - Bayreuth SPOX & DAZN Rückspiel Bayreuth - Ludwigsburg DAZN

Gegen wen muss der Sieger im Halbfinale spielen?

Das steht noch nicht ganz fest, da der Turnierbaum nicht festgelegt ist. Das heißt: Die Halbfinal-Paarungen werden unter den vier Gewinnern des Viertelfinals ausgelost. Das sind die anderen drei Viertelfinals:

Ucam Murcia (Spanien) - Pinar Karsiyaka (Türkei)

AS Monaco (Frankreich) - Banvit (Türkei)

SIG Strasbourg (Frankreich) - AEK Athen (Griechenland)

Der Kader der MHP Riesen Ludwigsburg

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center David McCray Thomas Walkup Adika Peter-McNeilly Elgin Cook Adam Waleskowski Niklas Geske Roderick Trice Florian Koch Justin Sears Johannes Thiemann Kerron Johnson Malik Müller Dwayne Evans

Der Kader von medi bayreuth