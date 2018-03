NBA im Livestream for free: Wo läuft Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors?

NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans

Der NBA Champion gastiert bei den Minnesota Timberwolves - und ihr könnt im Livestream kostenlos und live dabei sein, wenn die Golden State Warriors um Kevin Durant den Top Seed in der Western Conference angreifen wollen. Hier findet ihr alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im Livestream.

Die Golden State Warriors sind natürlich der Favorit in diesem Duell, auch wenn sie auswärts antreten und die Timberwolves die Ambition haben, in die Playoffs zu kommen. Mit Karl-Anthony Towns und Andrew Wiggins haben sie zwei der talentiertesten Spieler der Liga im Kader, während der gestandene All-Star Jimmy Butler verletzt ausfällt. Dafür könnte ein Neuzugang zum Einsatz kommen: Der MVP von 2011, Derrick Rose, unterschrieb jüngst einen Vertrag in Minneapolis.

Auf der anderen Seite richten sich alle Augen auf den amtierenden Finals MVP Kevin Durant, der sich zuletzt in blendender Verfassung präsentierte. Wenn die Warriors als Tabellenführer der Western Conference in die Playoffs einziehen wollen, dürfen sie sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, da die Houston Rockets um James Harden bereits einen Vorsprung auf die zweitplatzierten Dubs haben und den direkten Vergleich bereits für sich entscheiden konnten.

Wann und wo spielen die Timberwolves gegen die Warriors?

Partie Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors Datum So., 11. März 2018 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Target Center, Minneapolis

Wer überträgt die Timberwolves gegen die Warriors live?

Am Sonntag gibt es das Top-Duell zur besten Sendezeit um 20.30 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX. Darüber hinaus überträgt die Streaming-Plattform DAZN die Partie live.

Was ist DAZN?

DAZN wird gerne als"Netflix des Sports" bezeichnet. Neben Spielen aus der NBA hat der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele der NHL, NFL und MLB im Angebot.

Zusätzlich zum US-Sport zeigt DAZN auch die Highlights des europäischen Spitzenfußballs mit Live-Spielen aus der Premier League, Serie A, Primera Divison und Ligue 1. Zusätzlich gibt es die Highlights der Bundesliga und zweiten Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot im Monat 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Kader und Starting Five der Minnesota Timberwoves

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Starting Five Jeff Teague Andrew Wiggins Nemanja Bjelica Taj Gibson Karl-Anthony Towns Bankspieler Tyus Jones Jamal Crawford Marcus Georges-Hunt Amile Jefferson Gorgui Dieng Derrick Rose Jimmy Butler (verletzt) Cole Aldrich

Kader und Starting Five der Golden State Warriors