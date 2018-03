Die längsten Siegesserien in der NBA: Alle Infos zu den historischen Streaks

NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs

Die Houston Rockets scheinen in der NBA zur Zeit unbesiegbar zu sein. Seit 16 Partien sind die Texaner ungeschlagen, zuletzt gab es einen 122:112-Sieg gegen OKC. James Harden und Co. sind allerdings nicht die Ersten, die solch eine Serie aufbauen konnten. Hier findet ihr alle Infos zu den längsten Siegesserien in der NBA.



In der NBA liefen schon einige Teams so richtig heiß. Ob Kobe Bryant, LeBron James, Larry Bird oder Michael Jordan - alle Superstars schafften es bereits, mit ihrem Team über eine gefühlte Ewigkeit hinweg ungeschlagen zu bleiben.

Vor dem momentanen Lauf der Rockets waren die Celtics in der laufenden Saison das letzte Team, das 16 Siege am Stück einfuhr. In der Vergangenheit gelang dieses Kunststück allerdings schon einigen anderen Teams - teilweise mit deutlich längeren Serien.

Die Rockets hoffen darauf, in der Nacht auf Donnerstag gegen die Milwaukee Bucks den 17. Streich zu schaffen (ab 2 Uhr auf DAZN).

Platz 5: Milwaukee Bucks mit 20 Siegen in Folge (1970/71)

In der Saison 1970/71 hatten die Milwaukee Bucks mit Oscar Robertson und Kareem Abdul-Jabbar (damals noch Lew Alcindor) zwei der zehn besten NBA-Spieler aller Zeiten im Kader. Dementsprechend dominant traten die Bucks auch auf, zwischen dem 6. Februar und dem 8. März 1971 blieben sie ungeschlagen und gewannen 20 Spiele am Stück. Noch wichtiger: Am Ende der Saison holte die Franchise ihre bis heute einzige Meisterschaft.

Platz 4: Houston Rockets mit 22 Siegen am Stück (2007/08)

Die Rockets haben zwar zur Zeit einen tollen Lauf, noch besser war jedoch (bisher) der aus der Saison 2007/08. Damals führten Tracy McGrady und Yao Ming ihr Team zu zwischenzeitlich 22 Siegen hintereinander. Die reguläre Saison beendeten die Raketen allerdings nur auf Platz fünf im Westen. Auch in den Playoffs schwächelte Houston: Bereits in Runde eins flog man mit 4:2 gegen Utah Jazz raus. Wie so oft in den Karrieren von T-Mac und Yao spielte dabei auch das Verletzungspech eine große Rolle.

Platz 3: Golden State Warriors mit 24 Siegen zum Saisonstart (2015/16)

An die historische Saison der Golden State Warriors aus dem Jahr 2015/16 wird sich jeder NBA-Fan erinnern können. Die Dubs eröffneten die Saison mit gleich 24 Siegen in Folge, ehe die Bucks ihre Serie beendeten. Am Ende der Saison stellte Golden State mit 73 Siegen und nur neun Niederlagen die beste Saison aller Zeiten auf. In den Finals gab es allerdings in Game 7 gegen LeBron James und die Cleveland Cavaliers die Niederlage vor den eigenen Fans - also war auch der Rekord nicht mehr allzu viel Wert.

Platz 2: Miami Heat mit 27 Spielen ohne Niederlage (2012/13)

Den Neuzeit-Rekord für die meisten Siege am Stück halten die Miami Heat. LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh dominierten die NBA in der Saison 12/13 nach Belieben. 66 Siege schafften die Jungs vom South Beach in der regulären Saison - in den Playoffs gewann man in Spiel sieben der Finals gegen die Spurs folgerichtig auch den Titel. Vom 3. Februar bis zum 25. März blieben sie komplett ohne Niederlage.

All-Time-Record: 33 Siege in Folge für die Los Angeles Lakers (1971/72)

Die Saison 1971/72 bleibt bis heute eine historische. Die Los Angeles Lakers hatten sowohl Wilt Chamberlain als auch Jerry West im Roster - und beide sorgten für Aufsehen. Niemand schaffte es, L.A. zu stoppen, Wilt und das Logo machten, was sie wollten, und gewannen 33 Spiele am Stück - die längste Siegesserie aller Zeiten. Mit 69 Siegen beendete man die Saison als Erster im Westen und holte am Ende in den Finals gegen die New York Knicks verdient mit 4:1 den Titel. Für West war es der einzige Titel seiner absolut legendären Karriere, für Wilt Nummer zwei von zwei.

