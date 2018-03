Dirk Nowitzkis Mavericks beenden Auswärts-Misere und schlagen die Knicks

NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans

Die Dallas Mavericks haben ihre gute Form aus den vergangenen Tagen bestätigt und deutlich bei den New York Knicks gewonnen. Dirk Nowitzki nutzte dies für ein Statement bezüglich der Marschrichtung für den Saison-Endspurt.

New York Knicks (24-44) - Dallas Mavericks (22-46) 97:110 (BOXSCORE)

Die Mavs dürften eine große Rolle in der Draft Lottery spielen - doch die Chancen in dieser sind nicht die oberste Priorität. Dafür sorgt zum Beispiel Dirk Nowitzki mit seiner Einstellung: "Wir spielen weiterhin hart. Offensichtlich gibt es ein paar Teams, die auf Niederlagen aus sind - aber wir sind ein Team, das nach wie vor gewinnen will. Danach sehen wir, auf welcher Position wir in der Lottery landen."

Beim Gastspiel im Big Apple gab es aber erstmal den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen - und den ersten Auswärtserfolg seit über einem Monat. "Ich wusste gar nicht, dass es schon so lang her ist", gab Nowitzki anschließend zu. Mit 13 Punkten (5/10 FG) und 6 Rebounds trug er einen soliden Teil zum letztlich souveränen Coup bei.

Harrison Barnes wird zum Matchwinner für die Mavericks

Die Entscheidung fiel im dritten Viertel, das die Mavs mit 26:12 für sich entschieden. In diesem Abschnitt gelang es ihnen anders als zuvor, die Zone dicht zu machen. Sie kassierten nur 4 Zähler am Brett und ließen in den besagten 12 Minuten nur eine 26,3 prozentige Wurfquote zu. Die Hausherren blieben 6 Minuten lang ohne Punkt und erholten sich davon nicht mehr.

Bester Mann auf dem Parkett war Harrison Barnes, der 30 Punkte erzielte und dazu 4 Assists verteilte. Auch Rookie Dennis Smith Jr. hatte mit 17 Punkten seine Momente. Maxi Kleber kam nicht zum Einsatz, obwohl er zur Verfügung gestanden hätte.

Bei den Knicks, die ihre achte Niederlage in Folge kassierten, stemmte sich Tim Hardaway Jr. mit 19 Punkten gegen das Unvermeidliche, Michael Beasley legte 21 Punkte als Bankspieler auf.