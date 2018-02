Medien: Lou Williams unterschreibt wohl doch neuen Deal bei den Los Angeles Clippers

NBA Timberwolves @ Cavaliers NBA Celtics @ Wizards NBA Clippers @ Pistons NBA Pelicans @ Nets NBA Cavaliers @ Celtics NBA Spurs @ Jazz NBA Cavaliers @ Thunder NBA Clippers @ Celtics NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018

Nach dem Trade von Blake Griffin hatten eigentlich viele Experten damit gerechnet, dass auch Lou Williams ein heißer Trade-Kandidat sein könnte. Nun steht laut ESPN-Informationen aber stattdessen eine Vertragsverlängerung des Guards bevor.

Ein neuer Vertrag sei vor der Trade Deadline am Donnerstag "in Reichweite", heißt es in dem Bericht. Demnach haben Teams, die Williams per Trade akquirieren wollten, zuletzt schon mehr oder weniger aufgegeben.

Williams spielt derzeit die beste Saison seiner Karriere (23,3 Punkte, 5,3 Assists) und galt daher als einer der reizvollsten Spieler auf dem Trade-Markt, zumal er in dieser Saison bloß 7 Millionen Dollar verdient. Nun dürfte sich das Wettbieten um Tyreke Evans (Grizzlies) umso mehr intensivieren, wenn Williams tatsächlich vom Markt ist.

Rahmendetails zu einem potenziellen neuen Vertrag für den ehemaligen Sixth Man of the Year sind derweil noch nicht bekannt. Der 31-Jährige hatte aber in der Vergangenheit schon mehrfach betont, dass er sich bei den Clippers wohlfühlt und gerne bleiben würde.