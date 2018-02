Kevin Love über die Cleveland Cavaliers: "Haben nie eine Identität gefunden"

NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat

Kevin Love fällt seit einigen Wochen mit einer gebrochenen Hand aus und verfolgte daher als "Zuschauer", wie die Cleveland Cavaliers nach ihren Trades zuletzt runderneuert auftraten. Bei der ESPN-Show "The Jump" sagte er nun, dass es schön sei, dass das Team seine "Freude" wiedergefunden habe.

"Wir haben einige selbstlose Jungs dazubekommen, junge Spieler, die extrem hart spielen", erklärte Love. "Ich denke, das hat man zuletzt bei den Siegen gegen Boston und OKC gesehen. So müssen wir weiterspielen. Wenn ich zurückkomme, werde ich mich da einfügen - und ich hoffe, dass ich genug Spiele haben werde, um meinen Rhythmus zu finden."

Love kündigte an, dass er in der kommenden Woche seine Armschiene los sein wird, seine Verletzung mache Fortschritte. Der Forward, der am Sonntag eigentlich an seinem fünften All-Star Game teilgenommen hätte, hofft, dass er in vier oder fünf Wochen wieder eingreifen kann. In der Zwischenzeit gefalle ihm jedoch, was er sieht.

"Es war einfach schön zu sehen, wie alle ihre Freude wiedergefunden haben", erklärte Love. "Es wird schon ein paar Wochen dauern, bis alles komplett eingespielt ist. Und wenn ich zurückkomme, werden wir uns auch einen Moment aneinander gewöhnen müssen. Aber mir gefällt gut, was wir jetzt haben."

So sieht der neue Kader der Cleveland Cavaliers aus © getty 1/15 POINT GUARDS: George Hill © getty 2/15 Jordan Clarkson © getty 3/15 Jose Calderon © getty 4/15 London Perrantes (Two-Way-Player) © getty 5/15 SHOOTING GUARDS: J.R. Smith © getty 6/15 Rodney Hood © getty 7/15 John Holland (Two-Way-Player) © getty 8/15 SMALL FORWARDS: LeBron James © getty 9/15 Kyle Korver © getty 10/15 Cedi Osman © getty 11/15 POWER FORWARDS: Kevin Love © getty 12/15 Jeff Green © getty 13/15 Larry Nance Jr. © getty 14/15 CENTER: Tristan Thompson © getty 15/15 Ante Zizic

Kevin Love: Kein Problem mit Isaiah Thomas

Über das "alte" Team, das in der vergangenen Woche aufgelöst wurde, sagte Love: "Wir haben nie eine Identität gefunden." Sein Team habe zwar nicht aufgegeben, es hätte aber einfach nicht gepasst: "Wie [GM] Koby Altman nach dem Trade sagte, wir sind einfach gewissermaßen einen langsamen Tod gestorben. Es lief einfach nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Es war gut, neue Leute und frischen Wind hereinzubekommen."

Insbesondere die Teamchemie soll in den letzten Wochen vorm Trade vergiftet gewesen sein. Bei einem jetzt schon berüchtigten Teammeeting wurde wohl gerade Love harsch kritisiert, vor allem von Isaiah Thomas, der nun zu den Lakers geschickt wurde. Über den Point Guard sagte Love jedoch, dass er kein Problem mit ihm habe und er verstehe, dass die Situation beim Comeback nach einer schweren Verletzung nicht einfach sei.

"Es war nicht leicht - ich fühle mit Isaiah mit", so Love. "Ich kenne ihn schon ewig. Wir haben im Highschool-Alter in mehreren AAU-Teams zusammengespielt. Ich wünsche ihm nur das Beste."