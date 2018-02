Dirk Nowitzki von Anschuldigungen bei den Dallas Mavericks "angewidert"

NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat NBA Raptors @ Wizards NBA Celtics @ Rockets NBA Pistons@Cavaliers

Dirk Nowitzki haben die schwerwiegenden Vorwürfe gegen die Dallas Mavericks hart getroffen. "Das ist sehr enttäuschend. Ich bin froh, dass alles rauskommt", sagte der Würzburger der Dallas Morning News: "Es bricht mir das Herz."

Im Magazin Sports Illustrated hatten mehr als ein Dutzend aktueller und ehemaliger Mitarbeiter der Mavericks die Arbeitsatmosphäre in der Franchise als vergiftet bezeichnet. Auch Beschuldigungen der sexuellen Belästigung wurden erhoben.

"Ich war angewidert, als ich den Artikel gelesen habe - so wie jeder", sagte Nowitzki: "Ich war schockiert, dass in unserer Franchise, in meiner Franchise, solche Sachen passiert sind."

Dem früheren Mavs-Präsidenten und -Geschäftsführer Terdema Ussery sowie einem weiteren Mitarbeiter wird unangemessenes Verhalten gegenüber weiblichen Angestellten angelastet. Ussery hat den Klub 2015 nach 18 Jahren verlassen. Spieler sind von den Anschuldigungen nicht betroffen.

Mark Cuban, Besitzer der Mavericks, hat infolge des Berichts die Verantwortung auf sich genommen. Die Mavericks haben eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, um der Sache auf den Grund zu gehen.