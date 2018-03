Commissioner Silver zufrieden mit neuer Form des All-Star-Games - Draft künftig im TV?

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Nach viel Kritik hat die NBA am Format des All-Star-Games geschraubt und den Draft eingeführt. Commissioner Adam Silver ist mit dem Erfolg zufrieden und spricht über eine mögliche TV-Übertragung des Drafts.

"Ich denke, dass es unglaublich war. Ich bin sehr von den Spielern beeindruckt", sagte Silver nach dem Spiel zu Ramona Shelburne von ESPN.

In seinen Aussagen ging es allerdings nicht nur ums Spielerische. Viele Fans waren zuvor enttäuscht, dass der Draft zwischen LeBron James und Stephen Curry nicht im Fernsehen übertragen wurde. Der Schutz der Spieler habe im Vordergrund gestanden, doch Silver kann sich weitere Anpassungen vorstellen.

"Alle Spieler sagten danach, dass sie einen solchen Schutz nicht bräuchten, da sie alle All-Stars sind. Vielleicht waren wir etwas zu konservativ. Es sieht so aus, als würden wir den Draft im nächsten Jahr übertragen."

Auch einige Spieler schlugen in die gleiche Kerbe. "Zeigt es", sagte DeMar DeRozen von den Toronto Raptors: "Zeigt den Fans, was sie sehen wollen. Am Ende des Tages sind wir alle All-Stars. Es ist egal, an welcher Stelle man gepickt wird."