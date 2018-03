Wie schon oft haben zuletzt mehrere Teams versucht, mitten in der Saison entscheidende Puzzle-Teile per Trade zu holen – darunter die Pistons mit Blake Griffin. Welche Midseason-Trades hatten den größten Impact?

Der Erfolg hielt sich allerdings sehr in Grenzen. Bis zum Sommer 2017 gewannen die Knicks mit Melo genau eine Playoff-Serie. Seit dem vergangenen Sommer spielt er bei den Thunder.

Platz 9: Andrew Bogut von den Bucks zu den Warriors (2012): Die Dubs schickten für den Australier Monta Ellis, Kwame Brown und Ekpe Udoh nach Milwaukee. In erster Linie legten sie damit die Zügel in die Hände von Stephen Curry.

Und in Bogut erhielten sie den Defensiv-Anker, der 2015 essenziell für den ersten Franchise-Titel seit etlichen Jahren war. 2016 wurde er getradet, um Platz für Kevin Durant zu machen.

© getty

Platz 8: Isaiah Thomas von den Suns zu den Celtics (2015). In Phoenix unglücklich geworden, erhielt IT in Boston eine neue Chance, als er für Tayshaun Prince, Marcus Thornton und einen Erstrundenpick getradet wurde.