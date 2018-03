Nach der Trade Deadline geht der Buyout- und Free-Agent-Markt in die heiße Phase. Welche Spieler wurden oder werden entlassen, um sich Playoff-Teams anzuschließen? Ein Überblick.

Brandan Wright wurde bei den Grizzlies nicht mehr gebraucht, nun will er sich den Rockets anschließen. Seine Zahlen: 5 Punkte, 3,4 Rebounds, 57,6 Prozent aus dem Feld.

Tony Allen wurde von den Pelicans nach Chicago getradet und dort entlassen. Nun soll OKC Interesse am defensivstarken Grindfather haben. Seine Zahlen: 4,7 Punkte, 48,4 Prozent FG.

Vor zwei Jahren noch No.13-Pick (!), haben die Kings Georgios Papagiannis nun entlassen. Gibt jemand dem Griechen noch eine Chance? Seine Werte der Saison: 2,1 Punkte, 2,3 Rebounds in nur 16 Spielen.

Boris Diaw spielt derzeit noch in Frankreich, er verfügt aber über ein NBA-Out - und mit seiner Cleverness könnte der Franzose immer noch interessant sein!

© getty

Brandon Jennings hat eine gute Saison in China (27,8 Punkte pro Spiel) hinter sich und will nun zurück in die NBA. Sein Ex-Team Washington bräuchte einen Point Guard...