Uhrzeit, Teilnehmer und Regeln für Dunk Contest, Dreiercontest und Skills Challenge

Das All-Star Weekend in der NBA steht kurz bevor und verspricht auch in diesem Jahr wieder Spektakel. Einige der reizvollsten Events finden dabei am Tag vor dem eigentlichen Spiel statt: Der Dunk Contest, der Dreiercontest und die Skills Challenge steigen am All-Star Saturday.

Genau wie das All-Star Game werden die Events im Staples Center in Los Angeles stattfinden. Zunächst wird um 2 Uhr deutscher Zeit mit der Skills Challenge begonnen, danach folgen der Dreiercontest und zu guter Letzt der Dunk Contest. Alle drei Events werden live mit dem League Pass und auf DAZN zu sehen sein.

Die Teilnehmer für alle Events stehen ebenfalls fest. Hier folgen alle Informationen zu den Contests am All-Star Saturday.

Dunk Contest: Teilnehmer und Regeln

Wie in jedem Jahr gibt es wohl kein Event am All-Star Weekend, das so sehnlich erwartet wird wie der Dunk Contest. Zwar werden die NBA-Fans auch in diesem Jahr nicht die absoluten Superstars wie LeBron James oder Russell Westbrook dunken sehen, es treten aber trotzdem einige sehr ambitionierte Spieler an.

Beim Dunk Contest treten vier Teilnehmer in zwei Runden an. Nach der ersten Runde werden von den Dunk-Richtern zwei Teilnehmer eliminiert, die verbliebenen zwei treten dann in einer Finalrunde noch einmal zu zweit gegeneinander an. Der bessere Dunker wird dann abermals von den Dunk-Richtern bestimmt.

Diese Spieler nehmen am Dunk Contest teil:

2018 Dunk Contest Aaron Gordon, Orlando Magic (verletzt) Victor Oladipo, Indiana Pacers Dennis Smith Jr., Dallas Mavericks Larry Nance Jr., Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell, Utah Jazz (als Ersatz für Gordon)

Im vergangenen Jahr gewann Glenn Robinson III im Finale gegen Derrick Jones Jr. im Duell zweier eher unbekannter Spieler. Das Duell hatte aber dennoch einige sehr spektakuläre Dunks zu bieten.

Dreiercontest: Teilnehmer und Regeln

Der Dreiercontest erhält vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit wie der Dunk Contest, trotzdem bietet auch dieser Wettbewerb eine eigene Dramaturgie. Im Shootout treten acht Spieler gegeneinander an, die jeweils fünf Sätze von Bällen von verschiedenen Positionen an der Dreierlinie auf den Korb werfen, in begrenzter Zeit. Jeder Satz enthält zudem einen sogenannten "Moneyball", der einen Extrapunkt wert ist. Die Spieler können sich darüber hinaus einen ganzen Satz "Moneyballs" an einer bestimmten Position an der Dreierlinie hinstellen.

Diese Spieler nehmen in diesem Jahr am Dreiercontest teil:

2018 Dreiercontest Eric Gordon, Houston Rockets Klay Thompson, Golden State Warriors Kyle Lowry, Toronto Raptors Devin Booker, Phoenix Suns Paul George, Oklahoma City Thunder Bradley Beal, Washington Wizards Tobias Harris, Los Angeles Clippers Wayne Ellington, Miami Heat

Der Contest wurde 2017 von Eric Gordon gewonnen, der sich dabei unter anderem gegen die erneut antretenden Thompson und Lowry sowie Kyrie Irving im Finale durchsetzte.

Skills Challenge: Teilnehmer und Regeln

Das erste Event am Samstag ist derweil die Skills Challenge, bei der acht Spieler - aufgeteilt in Big Men und Guards - in zwei separaten Brackets gegeneinander antreten. Die Teilnehmer müssen dabei einen Hindernis-Parcours so schnell wie möglich komplettieren. Der Gewinner der jeweiligen Brackets tritt dann im Finale zwischen Big Men und Guards gegeneinander an, um den Skills Challenge Champion des Jahres zu küren.

Diese Spieler nehmen in diesem Jahr an der Skills Challenge teil:

2018 Skills Challenge Kristaps Porzingis, New York Knicks (verletzt) Joel Embiid, Philadelphia 76ers Al Horford, Boston Celtics Lauri Markkanen, Chicago Bulls Lou Williams, Los Angeles Clippers Donovan Mitchell, Utah Jazz (fällt aus, Dunk Contest) Jamal Murray, Denver Nuggets Spencer Dinwiddie, Brooklyn Nets Buddy Hield, Sacramento Kings (Ersatz für Mitchell) Andre Drummond, Detroit Pistons (Ersatz für Porzingis)

Überraschenderweise haben die Big Men bei diesem Wettbewerb bisher besser abgeschnitten In den letzten beiden Jahren gewannen Karl-Anthony Towns (2016) und Kristaps Porzingis (2017) die Skills Challenge.