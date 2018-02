NBA Livestream for free: Wo kann ich Cleveland Cavaliers vs. San Antonio Spurs schauen?

NBA Live Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Raptors @ Wizards NBA Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks

Die neuformierten Cleveland Cavaliers bitten in der NBA zum Top-Duell mit den San Antonio Spurs. Bei SPOX findet ihr alle Infos zum Spiel und erfahrt, wo ihr es kostenlos im Livestream sehen könnt.

Die Cavaliers waren das aktivste Team rund um die Trade Deadline und haben ihr halbes Team ausgetauscht. Unter anderem verließen Isaiah Thomas, Derrick Rose und Dwyane Wade Ohio, während George Hill, Rodney Hood oder Jordan Clarkson zum Team von LeBron James stießen.

Während beim Vize-Champion also ein frischer Wind weht, läuft es bei den Spurs unrund. Das Team von Head Coach Gregg Popovich hat zuletzt vier Spiele in Folge verloren und muss zudem auf Superstar Kawhi Leonard verzichten, der nach wie vor an einer Beinverletzung laboriert. Die Texaner haben nur noch drei Spiele Vorsprung auf Rang 9 - stehen also gewissermaßen unter Druck.

Wann und wo findet Cavaliers gegen Spurs statt?

Partie Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs Datum So., 25. Februar 2018 Uhrzeit 21.30 Uhr Ort Quicken Loans Arena,Cleveland

Wo kann man Cavaliers gegen Spurs live sehen?

Das Spiel kommt am Sonntag, um 21.30 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX. Darüber hinaus wird der Streaming-Dienst DAZN das Duell live übertragen.

Livestream for free Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Live auf SPOX Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN gilt auch als das "Netflix des Sports". Neben Spielen aus der NBA hat der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele der NHL, NFL und MLB im Angebot.

Zusätzlich zum US-Sport hat DAZN auch die absoluten Top-Highlights des europäischen Fußballs mit Spielen aus der Serie A, der Ligue 1, der Premier League und der Primera Dvision im Angebot. Außerdem gibt es die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot im Monat 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Das ist die voraussichtliche Starting Five der Cavaliers

George Hill (PG)

JR Smith (SG)

LeBron James (SF)

Cedi Osman (PF)

Tristan Thompson (C)

Das ist die voraussichtliche Starting Five der Spurs