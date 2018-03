LIVESTREAM FOR FREE: Wo kann ich Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers gucken?

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Boston Celtics und Kyrie Irving empfangen im TD Garden Lebron James' Cleveland Cavaliers zum Spitzenspiel in der Eastern Conference. Bei SPOX findet ihr alles Infos zum Spiel und den Livestreams.

Nach starkem Start in die Saison mussten die Boston Celtics nach Niederlagen gegen Toronto und Indiana Platz eins im Osten an die Raptors abtreten. Boston bleibt jedoch in Schlagdistanz auf Rang eins.

Der Gast aus Cleveland gewann sein letztes Spiel gegen die Atlanta Hawks und kann nach einer Krise in den letzten Wochen nun zumindest auf einen ausgeglichenen 5-5-Record aus den vergangenen zehn Spielen zurückblicken.

Die Trade Deadline hatte es besonders bei den Cavs in sich. Sechs Spieler wurden abgegeben (darunter Isaiah Thomas und Dwyane Wade), vier wurden dazugeholt. Gegen die Celtics werden die Neuzugänge zum ersten Mal in ihren neuen Farben auf dem Parkett stehen.

Wann und wo findet Celtics gegen Cavaliers statt?

Partie Boston Celtics - Cleveland Cavaliers Datum So., 12. Februar 2018 Uhrzeit 21.30 Uhr Ort TD Garden, Boston

Wo kann ich Celtics gegen Cavaliers live sehen?

Das Spiel aus dem TD Garden könnt ihr im Livestream for free bei SPOX verfolgen. Des Weiteren hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Rechte an der Partie gesichert und und zeigt täglich mindestens eine NBA-Partie live.

Livestream for free Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Live auf SPOX Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN gilt auch als das "Netflix des Sports". Neben Spielen aus der NBA hat der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele der NHL, NFL und MLB im Angebot.

Zusätzlich zum US-Sport hat DAZN auch die absoluten Top-Highlights des europäischen Fußballs mit Spielen aus der Serie A, der Ligue 1, der Premier League und der Primera Dvision im Angebot. Außerdem gibt es die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot im Monat 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Das Roster der Boston Celtics

PG SG SF PF C Kyrie Irving Jaylen Brown Jayson Tatum Al Horford Aron Baynes Terry Rozier Marcus Smart Semi Ojeleye Marcus Morris Greg Monroe Shane Larkin Abdel Nader Gordon Hayward (verletzt) Guerschon Yabusele Daniel Theis Kadeem Allen Jabari Bird

Die voraussichtliche Starting 5 der Celtics

Kyrie Irving (PG)

Jaylen Brown (SG)

Jayson Tatum (SF)

Al Horford (PF)

Aaron Baynes (C)

Das Roster der Cleveland Cavaliers

PG SG SF PF C George Hill J.R. Smith LeBron James Jeff Green Tristan Thompson Jordan Clarkson Rodney Hood Kyle Korver Larry Nance Jr. Ante Zizic Jose Calderon John Holland Cedi Osman Kevin Love London Perrantes

Die voraussichtliche Starting 5 der Cavs