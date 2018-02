Toronto Raptors zerlegen schwache Charlotte Hornets - Playoff-Kampf in Portland

NBA Live Cavaliers @ Celtics NBA Spurs @ Jazz NBA Cavaliers @ Thunder NBA Clippers @ Celtics NBA Lakers @ Timberwolves NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NBA All-Star Game 2018 NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers

Zum Auftakt des Spieltags watschten die Toronto Raptors die Charlotte Hornets ab. In der Nacht kommt es zum Playoff-Kampf in Portland, während die Thunder eine scheinbar leichte Aufgabe vor der Brust haben.

Charlotte Hornets (23-33) - Toronto Raptors (39-16) 103:123 (BOXSCORE)

Im Schatten der Trades bei den Cleveland Cavaliers haben sich die Toronto Raptors zum besten Team im Osten gemausert und bestätigten das auch im Spiel gegen die Charlotte Hornets. Durch die deutliche Niederlage bleibt das Team von Michael Jordan indes im Nirgendwo der Liga.

Allerdings sah es zu Beginn der Partie ganz anders aus: Die Hornets starteten - angeführt von Kemba Walker (23 Punkte, 9 Assists) - mit einem 10:0-Lauf ins Spiel. Die Raptors schlugen allerdings zurück und gingen noch im ersten Viertel in Führung.

Diese bauten sie bis zur Halbzeit auf acht Punkte aus. Überragend war wieder einmal die Bank der Kanadier, die bereits zum Pausentee 22 Zähler gesammelt hatte (insgesamt 55).

Getragen wurden die Raptors erneut von ihrem Superstar DeMar DeRozan (25 Punkte, 8 Assists), der von Jonas Valanciunas (21, 9 Boards, 2/2 Dreier) starke Unterstützung bekam. Gemeinsam mit Kyle Lowry (12, 7 Assists) sorgten sie dafür, dass die Hornets auch in der zweiten Halbzeit keinen Auftrag hatten. Die starke Bank wurde von C.J. Miles (24) angeführt. Jakob Pöltl, der 18 Minuten auf dem Feld stand, erwischte einen gebrauchten Tag (4 Punkte, 3 Boards, 2/6 FG).

Das Fadenkreuz der Raptors war allerdings eingestellt: Von Downtown trafen sie satte 46.8 Prozent (18/37 3P). Auch ein Double Double von Dwight Howard (17, 13)konnte nichts daran ändern, dass der Drops bereits Mitte des dritten Viertels gelutscht war.

Die Raptors feierten ihren fünften Sieg in Folge, der Dwane Casey zum ersten Raptors-Coach macht, der mindestens 300 Siege einfuhr. Übermorgen sind die Miami Heat zu Gast in Kanada. Genau das Gegenteil erfahren aktuell die Hornets, die ihre vierte NIederlage in Serie kassierten. Vor dem All-Star-Break müssen Walker und Co. noch gegen die Orlando Magic ran.

