Steve Kerr und Dwane Casey sind Coaches des Monats im Dezember

NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers

Dwane Casey von den Toronto Raptors (Osten) und Steve Kerr von den Golden State Warriors (Westen) wurden von der Liga zu den Coaches of the Month in ihrer Conference ausgezeichnet.

Casey führte die Raptors zu einer 11-3-Bilanz im Dezember. Dabei blieb Toronto in sechs Spielen daheim ungeschlagen. Die Raptors haben nun 12 Spiele in Serie im Air Canada Centre gewonnen, was die Einstellung des Franchiserekords bedeutet. Toronto erzielte in den 14 Spielen im Dezember im Schnitt 8,6 Punkte mehr als der Gegner. Nur Golden State war im Dezember in dieser Kategorie besser (9,3 Punkte).

Entsprechend stellen die Warriors in Kerr auch den Trainer des Monats im Westen. Kerr führte die Dubs zu einer Bilanz von 13-2, obwohl Stephen Curry elf Spiele wegen einer Knöchelverletzung verpasste. Die Warriors sind nun seit acht Spielen auswärts ungeschlagen.

Die anderen Kandidaten für den Award waren unter anderem Fred Hoiberg (Chicago Bulls), Ty Lue (Cleveland Cavaliers), Gregg Popovich (San Antonio Spurs) und Billy Donovan (Oklahoma City Thunder).