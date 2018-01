Bucks: Comeback von Jabari Parker rückt näher

NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs

Nach fast einem Jahr Verletzungspause könnte Jabari Parker bald wieder für die Milwaukee Bucks auflaufen. Der Forward arbeitet nach seinem Kreuzbandriss an seinem Comeback und könnte im Februar wieder zum Team stoßen.

Das bestätigte Head Coach Jason Kidd gegenüber der versammelten Presse. "Er macht sich super. Er trainiert mit den Wisconsin Herd". Die Herd sind das G-League-Team der Bucks, dort soll Parker wieder herangeführt werden. "Er bekommt dort die nötigen Wiederholungen und könnte in einem Monat wieder bei uns sein." Angepeilt wird dabei die Woche vor dem All Star Break.

Parker riss sich am 8. Februar 2017 in einem Spiel gegen die Houston Rockets das Kreuzband. Es war bereits das zweite Mal seiner noch jungen Karriere. Parker wurde 2014 im Draft an Position zwei von den Bucks ausgewählt.