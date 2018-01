Memphis Grizzlies: Kehrt Mike Conley noch in dieser Saison zurück?

NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets

Mike Conley fehlt den Memphis Grizzlies seit knapp zwei Monaten wegen Problemen an der Achillessehne. Nun sprach er darüber, ob er in der laufenden Saison überhaupt noch zurückkehrt.

Conley hat sein letztes Spiel am 17. November 2017 absolviert und fehlt seitdem mit Problemen an der Achillessehne. Dies ist nicht das erste Mal in seiner Karriere.

Nun sprach er vor versammelter Medienrunde über seine Comeback-Pläne. Demnach habe er vor, noch in dieser Saison auf das Parkett zurückzukehren. Einen genaueren Zeitpunkt konnte er aber nicht nennen.

Er erklärte aber, dass er Fortschritte mache und mit den Assistant Coaches schon ein paar Drills mit Kontakt absolviert habe. Aber es gebe nach wie vor Phasen, in denen er Schmerzen an der Ferse habe. "Ich mache einen Prozess durch - und unglücklicherweise ist dies ein langsamer Prozess", sagte er.

Laut Michael Wallace von Grizzlies.com gebe es einen Punkt bei den Grizzlies, an denen entschieden wird, ob man Conley in der laufenden Saison überhaupt auf das Parkett zurückbringt, unabhängig davon, ob er rechtzeitig wieder fit wird. Wann diese "Deadline" ist, ist aber nicht bekannt.

Memphis spielt ohnehin eine verkorkste Saison. Mit 12 Siegen und 27 Niederlagen stehen sie auf dem vorletzten Platz in der Western Conference. Auch die frühe Entlassung von Coach David Fizdale hat nicht gefruchtet.