Medien: New Orleans Pelicans nehmen Mike James unter Vertrag

Die New Orleans Pelicans haben nach der Verpflichtung von DeAndre Liggins wohl noch einmal zugeschlagen. Die Pels werden laut Medienberichten Mike James unter Vertrag nehmen. Der Guard war im Dezember von den Phoenix Suns entlassen worden.

Laut Informationen von Shams Charania (Yahoo Sports) wird James einen Two-Way-Contract im Big Easy unterschreiben. Die Pelicans planen den 27-Jährigen für die NBA ein, das heißt, dass James nicht in der G-League zum Einsatz kommen soll.

Schon in Phoenix hatte James einen Two-Way-Contract unterschrieben und überzeugte in 32 Spielen mit 10,4 Punkten und 3,8 Assists im Schnitt. Die Suns belohnten dies und wandelten das Arbeitspapier in einen echten Vertrag um, entließen James aber wenig später, nachdem er aus der Rotation gefallen war.

Die Pelicans erhoffen sich von James mehr Tiefe in der Guard-Rotation und ein paar offensive Impulse von der Bank. Mit einer Bilanz von 21-20 ist New Orleans voll im Kampf um die letzten Playoff-Plätze der Western Conference.