Kevin Durant adelt Dirk Nowitzki: "Einzigartig in der Liga!"

Zum 44. Mal spielte Kevin Durant nun in der Regular Season oder den Playoffs gegen Dirk Nowitzki. Für den amtierenden Finals-MVP ist es immer noch eine Ehre gegen den Oldie anzutreten. Dazu lobte KD Dirks Beziehung zu Dallas.

"Es ist immer ein tolles Gefühl gegen ihn zu spielen", sagte Durant nach dem knappen Sieg der Golden State Warriors bei den Dallas Mavericks. "Er hat dem Spiel so viel gegeben und arbeitet noch immer hart an sich. Trotzdem liebt er das Spiel, wie er es schon immer getan hat."

Nowitzki spielt mit nun 39 Jahren bereits seine 20. Saison in der NBA - alle für die Dallas Mavericks, was auch Durant mehr als beeindruckend findet. "Das ist unerreicht in der Liga. Was er für die Leute in Dallas bedeutet, lässt sich kaum messen."

Von den 44 Vergleichen konnte Durant mit den Oklahoma City Thunder und den Warriors nun 27 Spiele für sich entscheiden. "Ich habe viele schöne Erinnerungen, wenn ich gegen ihn gespielt habe", sagte Durant vielleicht auch deswegen. "Vielleicht kommen ja noch einige dazu."