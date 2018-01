Isaiah Thomas wird für die Cleveland Cavaliers gegen Portland debütieren

NBA Spurs @ Knicks NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves NBA Trail Blazers @ Thunder NBA Thunder @ Timberwolves NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards

Es ist soweit. Isaiah Thomas wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sein Debüt für die Cleveland Cavaliers feiern. Der Guard wird im Spiel gegen die Portland Trail Blazers von der Bank kommen.

Das bestätigte Head Coach Ty Lue. Der Spielmacher wird mit einem Minutenlimit spielen und dann aber das folgende Spiel gegen sein altes Team, die Boston Celtics, aussetzen. "Es ist ein Segen", freute sich Thomas. "Es hat lange gedauert und es war manchmal frustrierend, aber man muss Vertrauen haben."

Thomas hatte sich in den Playoffs 2017, damals noch in Diensten der Celtics, an der Hüfte verletzt und machte über ein halbes Jahr kein einziges Spiel. "Ich habe immer alles gegeben, damit dieser Tag kommt. Ich habe so lange kein Spiel mehr gemacht, es wird sicher ein komisches Gefühl sein. Ich bin aber froh, wieder da zu sein."

Auch Coach Lue freute sich, dass sein Point Guard endlich verfügbar ist und glaubt, dass Thomas dem Team sofort helfen kann. "Ich bin froh. Er ist endlich da und kann mit Speed spielen, die Zone attackieren. Seine Schnelligkeit und sein Wurf verändern unser Team."

Genaue Angaben zur Spielzeit von IT wollte der Coach aber nicht machen. Laut Informationen von ESPN soll Thomas aber zwischen acht und zwölf Minuten auf dem Court stehen.