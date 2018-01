Nach Flagrant-2 gegen Wiggins: Isaiah Thomas muss 20.000 Dollar Strafe zahlen

NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors NBA Warriors @ Bucks NBA Thunder @ Hornets NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs

Im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves wurde Isaiah Thomas von den Cleveland frühzeitig zum Duschen geschickt. Der Guard traf Andrew Wiggings mit seinem Arm am Hals, was von den Schiedsrichtern als Flagrant-2 bewertet wurde.

Nun wurde bekannt, dass Thomas eine Strafe in Höhe von 20.000 Dollar zahlen muss. Das bestätigt Kiki VanDeWeghe, Executive Vice President of Basketball Operations der NBA, am Mittwoch.

Zuvor hatte sich Thomas für sein Foul entschuldigt: "Ich habe so schon viele Steals geholt. Leider habe ich Andrew direkt an der Kehle erwischt. Ich habe mich sofort bei ihm entschuldigt. Es war keine Absicht."

Thomas hat in seinen bisher drei Spielen zudem bereits drei technische Fouls gesammelt. Für technische Fouls müssen die Stars 2000 Dollar Strafe zahlen.